È fantastico, battere Henry era un sogno che avevo da bambino, per me è un orgoglio immenso - dice Il mio gol ci ha messo sulla buona strada in una partita complicata in cui abbiamo anche rischiato un po', ma poi siamo riusciti a segnare il secondo e il terzo. Ora l'avventura continua, la strada è ancora lunga e spero di segnare altri gol per andare il più lontano possibile". Giornata da incorniciare per Olivier Giroud che, grazie al gol del momentaneo 1-0 segnato durante Francia-Polonia , è diventato il marcatore più prolifico di sempre nella storia della Nazionale francese salendo a quota 52 reti e staccando Thierry Henry, fermo a 51: "- dice l'attaccante del Milan ai microfoni di Tf1 -.".

"Siamo una squadra di amici"

Mentre la Francia attende di conoscere il prossimo avversario ai quarti di finale, Giroud si gode il momento e sottolinea la forza della squadra di Deschamps: "Ci siamo detti che per vivere nel migliore dei modi questo Mondiali era necessario essere uniti, giocare l'uno per l'altro. Siamo un gruppo di amici, stiamo bene insieme e si vede. Sono molto contento per la squadra che è stata ripagata dei suoi sforzi".

Giroud: "L'Inter mi voleva, ma non aveva abbastanza soldi..."

