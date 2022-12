Il Marocco è la principale sorpresa di questi Campionati del Mondo di calcio 2022 in Qatar. I Leoni dell’Atlante sono approdati in semifinale, portando per la prima volta nella storia una Nazionale africana a questa fase del torneo. Belgio, Spagna e Portogallo le vittime della formazione magrebina che vuole continuare a sognare anche contro la Francia.

Hakim Ziyech, uno dei principali elementi tecnici della squadra di Regragui, in Nazionale da oltre sette anni, non ha mai ricevuto un solo euro, devolvendo tutti i premi in beneficienza alle famiglie più bisognose del suo Paese. Si tratta ovviamente di un gruzzolo cospicuo, rimpinguato ampiamente grazie alla cavalcata in Qatar, dove il premio al momento è di circa 300mila euro.

Un bottino che potrebbe ulteriormente arricchirsi in caso di arrivo in finale o addirittura di vittoria finale: il Marocco vuole continuare ad incantare il mondo e a sognare, per scrivere ulteriormente la storia.

