ha estromesso la Germania dagli ottavi. per la differenza reti sul Messico. Il Belgio sbatte sulla Croazia e viene eliminato così come l'Uruguay che ha la peggio nel gruppo di Portogallo e Corea del Sud. Vediamo la top 11 della giornata appena conclusa: ci sono conferma come quella di Szczesny, grandi nomi come Koulibaly e de Jong, ma anche tanti volti nuovi come Mac Allister e Doan. Non sono mancate le sorprese nella terza e ultima giornata di Qatar 2022. Su tutte spicca la rimonta del Giappone sulla Spagna che La Francia cade contro la Tunisia , ma non ha ripercussioni sulla sua classifica. La Polonia viene sconfitta dall'Argentina , ma la spunta. Ilsbatte sullae viene eliminato così come l'che ha la peggio nel gruppo di. Vediamo la top 11 della giornata appena conclusa: ci sono conferma come quella di Szczesny, grandi nomi come Koulibaly e de Jong, ma anche tanti volti nuovi come Mac Allister e Doan.

WOJCIECH SZCZĘSNY - POLONIA

Ancora lui? Sì, il portiere della Juventus si conferma il migliore estremo difensore della giornata. Il polacco sta disputando un torneo spettacolare e contro l'Argentina ha parato il secondo rigore in questo Mondiale. Un penalty calciato da un certo Lionel Messi e solo questo varrebbe la prima pagina, ma Szczesny è diventato anche il terzo portiere a parare due rigori in una singola edizione.

SERGIÑO DEST - USA

Il terzino del Milan si sta ritagliando un ruolo da protagonista con la nazionale a stelle e striscie. Nella decisiva sfida con l'Iran ha letteralmente dominato sulla sua corsia, fornendo l'assist per il gol vittoria. Gli USA continuano il loro cammino nel Mondiale e chissà che queste partite non aumentino la convinzione di un giocatore che non si è imposto nei primi mesi in rossonero.

KALIDOU KOULIBALY - SENEGAL

Non era stato perfetto nelle prime due gare del girone, ma l'ex Napoli decide di prendersi la scena nel momento più importante. Prestazione autoritaria al centro della difesa, segna la rete che porta agli ottavi i leoni della Teranga nel finale di gara contro l'Ecuador. Domenica la sfida all'Inghilterra: guiderà il Senegal all'impresa?

DALEY BLIND - OLANDA

Ormai è un veterano degli Orange, lui che fu protagonista nell'ormai lontano 2014 con quella finale Mondiale sfumata ai rigori contro l'Argentina. Alterna le fasi di attacco e difesa come pochi e contro il Qatar è stato tra i migliori in campo. Qualche giorno fa ha dichiarato che l'Olanda punta alla vittoria, già agli Ottavi capiremo se le sue ambizioni potranno concretizzarsi.

HAKIM ZIYECH - MAROCCO

Che sia un calciatore di altissimo livello non lo scopriamo adesso. Se potrà fare un ulteriore salto di qualità lo capiremo in futuro. Un pallonetto delizioso contro il Canada spedisce i nordafricani al prossimo turno e fa piangere il Belgio. La difesa del Canada non sarà insuperabile, ma lui ha comunque dimostrato di poter determinare in queste sfide. Il Milan lo segue da tempo, che sia la Serie A il campionato giusto per esprimere il suo talento?

FRANKIE DE JONG - OLANDA

Nella prima parte di stagione al Barcellona non si espresso sempre ai suoi livelli, in Qatar è arrivato determinato e concentrato sull'obiettivo. Con il Qatar ha potuto dettare legge grazie alla sua qualità di palleggio e ha trovato anche la gioia del gol confermando l'attitudine all'inserimento vista nelle altre due partite del girone. Se il genio di de Jong si accende, gli Orange possono andare lontano.

ALEXIS MAC ALLISTER - ARGENTINA

L'Argentina batte 2-0 la Polonia e l'autore della doppietta che decide la sfida è forse il meno prevedibile. La stella di Alexis Mac Allister sta esplodendo in questo Mondiale. Si diceva che era un mediano di pura quantità e invece il centrocampista del Brighton sta facendo vedere capacità di inserimento e un mai banale senso del gol. Potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato di gennaio, anche se per portarselo a casa ora si dovrà sborsare parecchio.

RITSU DOAN - GIAPPONE

L'impresa più clamorosa di questa fase a gironi è quella del Giappone. I nipponici hanno rimontato la Spagna e hanno escluso dal Mondiale la Germania. Il match si è rovesciato dopo l'intervallo e Doan ha fatto il suo ingresso in campo proprio a inizio ripresa. In 5 minuti innesca il pareggio e sigla il gol del sorpasso. Un ciclone che abbatte le furie rosse e manda in delirio una nazione.

MARCUS RASHFORD - INGHILTERRA

Gli inglesi viaggiano senza tanti proclami in questo avvio di torneo, ma sono stati tra i pochi a superare l'ostacolo gironi senza patemi. Rashford, oltre alla doppietta, ha rivestito i panni di leader tecnico contro il Galles e sembra essere pronto a rivestire questo ruolo. L'intesa con Foden si sta forgiando, serviranno i suoi gol per fare sognare i britannici.

VINCENT ABOUBAKAR - CAMERUN

Non basta per la qualificazione, ma quello segnato al 90' di Brasile-Camerun è un gol storico. I verdeoro perdono la prima partita dal 1998 nella fase a gruppi e i leoni indomabili chiudono il torneo con lo scalpo della favorita del torneo. Aboubakar completa un Mondiale in cui si è espresso su livelli davvero notevoli (gol anche alla Serbia), facendo valere le sue doti di centravanti che ricordiamo in particolare per le esperienze con Porto e Besiktas.

ISMAÏLA SARR - SENEGAL

Il talento cristallino intravisto al Rennes tra il 2017 e il 2019 non si è poi confermato in Premier League con la maglia del Watford. Se Koulibaly è il trascinatore del Senegal, Sarr è il giocatore che crea pericoli e imprevedibilità dei leoni. Contro l'Ecuador si sono viste tutte le caratteristiche distintive dell'attaccante, abile a svariare in zona laterale per poi pungere in area di rigore.

