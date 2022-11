Argentina la partita contro il Messico se non vuole già salutare il mondiale. Nello stesso gruppo, Polonia apparsa un po' in ombra all'esordio contro il Messico. Nel Gruppo D, Tunisia-Australia apre la giornata alle ore 11.00 mentre Francia-Danimarca, partita che potrete commentare insieme a noi sul Mondiale360!

La seconda giornata appare già decisiva per le sorti del Gruppo C. L'Argentina non può assolutamente perdere la partita contro il Messico se non vuole già salutare il mondiale. Nello stesso gruppo, la sorprendente Arabia Saudita affronta una Polonia apparsa un po' in ombra all'esordio contro il Messico. Nel Gruppo D, Tunisia-Australia apre la giornata alle ore 11.00 mentre Francia-Danimarca, partita che potrete commentare insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport a partire dalle ore 17.00, offrirà spunti interessanti e può considerarsi un vero e proprio big match.

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

TUNISIA-AUSTRALIA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba X

Prima sfida del giorno, in programma alle ore 11.00. Dopo il Prima sfida del giorno, in programma alle ore 11.00. Dopo il punto strappato all'esordio contro la Danimarca , la Tunisia va a caccia della vittoria contro l'Australia, che invece ha subito lo strapotere della Francia al debutto . Una partita che potrebbe essere più decisiva di quello che si possa pensare, molto dipenderà dal risultato dell'altra gara del Gruppo D.

POLONIA-ARABIA SAUDITA: Pisaneschi X, Turcato-Erba 1

La vittoria all'esordio contro l'Argentina ha stupito tutti e Hervè Renard che, qualora strappasse anche solo un punto alla Polonia, si metterebbe in una posizione privilegiata per il passaggio del turno. Polonia chiamata al riscatto dopo lo scialbo 0-0 all'esordio contro il Messico. Che sia il giorno di Robert Lewandowski La vittoria all'esordio contro l'Argentina ha stupito tutti e galvanizzato un'intera nazione : potrebbe starci un altro "colpaccio" da parte dell'Arabia Saudita diche, qualora strappasse anche solo un punto alla Polonia, si metterebbe in una posizione privilegiata per il passaggio del turno. Polonia chiamata al riscatto dopo lo scialbo 0-0 all'esordio contro il Messico. Che sia il giorno di Robert Lewandowski , finora mai a segno in un mondiale

FRANCIA-DANIMARCA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Sfidanti concordi nel ritenere la Francia di Sfidanti concordi nel ritenere la Francia di Olivier Giroud vincente anche contro la Danimarca dopo il convincente 4-1 al debutto contro l'Australia. Partita molto interessante ma già potenzialmente decisiva per la Danimarca, apparsa piuttosto sottotono all'esordio contro la Tunisia.

ARGENTINA-MESSICO: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Partita delicatissima. Una statistica dice che solo l'11% delle squadre che hanno perso la gara d'esordio hanno poi passato il turno. L'Argentina di Albiceleste è vietato perdere: una sconfitta infatti significherebbe eliminazione matematica. Il Messico però è una squadra sempre ostica da affrontare ai gironi e che in queste partite dall'alta carica emotiva sa sempre tirare fuori qualcosa in più degli avversari. Partita delicatissima. Una statistica dice che solo l'11% delle squadre che hanno perso la gara d'esordio hanno poi passato il turno. L'Argentina di Lionel Messi è chiamata a ribaltare anche questo dato. Contro il Messico, per l'è vietato perdere: una sconfitta infatti significherebbe eliminazione matematica. Il Messico però è una squadra sempre ostica da affrontare ai gironi e che in queste partite dall'alta carica emotiva sa sempre tirare fuori qualcosa in più degli avversari.

MONDIALI360

