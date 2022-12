Francia che, dopo aver vinto il Gruppo D, affrontano la Polonia alle ore 16.00, partita che potrete seguire insieme a noi sul Inghilterra, anch'essa vittoriosa nel proprio girone, chiamata all'esame Senegal. Una sfida da non sottovalutare per la squadra di Gareth Soutgate. Scopriamo quali sono i pronostici di Mondiale360!

Dopo i passaggi del turno di Argentina Olanda , proseguono gli ottavi di finale di Qatar 2022 . Tornano in campo i campioni in carica dellache, dopo aver vinto il Gruppo D, affrontano laalle ore 16.00, partita che potrete seguire insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport . Alle ore 20.00 sarà invece il turno dell', anch'essa vittoriosa nel proprio girone, chiamata all'esame Senegal. Una sfida da non sottovalutare per la squadra di. Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

FRANCIA-POLONIA: Pisaneschi-Vardelli 1, Turcato-Erba 1

La Francia è in forma, Kilyan Mbappé in formissima. Per questo i Blues sono i favoriti contro la Polonia. Allontanata la "maledizione" che voleva le squadre campioni in carica uscire ai gironi, la squadra di Didier Deshamps appare una delle favorite per lo meno a ripresentarsi tra le prime quattro del mondo. La Polonia non ha brillato nel girone (era comunque nello stesso raggruppamento dell'Argentina) ma può comunque contare sul proprio totem in attacco, Robert Lewandowski. Qualora passasero il turno, per i biancorossi sarebbe il miglior risultato ad un mondiale dal 1986, quando per l'appunto uscirono agli ottavi per mano del Brasile.

INGHILTERRA-SENEGAL: Pisaneschi-Vardelli 1, Turcato-Erba 1

Probabilmente, quello contro il Senegal è il primo esame vero e proprio per la squadra vicecampione d'Europa in questi Mondiali. Il Gruppo B con Iran, Stati Uniti e Galles non è stato un banco di prova sufficiente per testare le reali possibilità della squadra di Gareth Southgate. La partita contro il Senegal potrà dirci di più sulla nazionale dei tre leoni. Un impegno non semplice, contro una squadra che nel Gruppo A è passata come seconda e che nella partita d'esordio contro l'Olanda aveva impressionato per solidità e organizzazione, salvo poi soccombere per due grossolani errori del proprio portiere Edouard Mendy. Nonostante la pesante assenza di Sadio Manè, il Senegal è una squadra difficile da affrontare.



MONDIALI360

"Mondiali360". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022, la lunga estate del calciomercato e i primi tre mesi di campionato e Coppe Europee siamo pronti ad accompagnarvi anche per il Mondiale. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e ogni giorno per tutta la durata della rassegna Qatar 2022 commenteranno LIVE una partita e vi illustreranno numeri e curiosità sui calciatori, le nazionali e le tematiche più dibattute, all'interno del nostro format "Calcio360" che, per l'occasione, è stato ribattezzato

