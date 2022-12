Ad

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

GIAPPONE-CROAZIA: Pisaneschi-Pace 2, Turcato-Erba 2

Passato come Giappone è pronto adesso a stupire nuovamente agli ottavi. Battere la Croazia e accedere ai quarti di finale, sarebbe il miglior risultato in un mondiale per la squadra nipponica. L'avversario è però di quelli non semplici. La Croazia è una squadra imprevedibile, non sai mai quale versione possa scendere in campo, se quella spumeggiante vista ai gironi contro il Canada o quella imprecisa e che stenta a produrre gioco come apparsa nelle partite contro Marocco e Belgio. C'è odore di supplementari: chiunque passi ai quarti non lo farà senza difficoltà. Alla fine, la maggior esperienza dei croati potrebbe fare la differenza nel confronto ad eliminazione diretta. Passato come primo nel Gruppo E , ilè pronto adesso a stupire nuovamente agli ottavi. Battere lae accedere ai quarti di finale, sarebbe il miglior risultato in un mondiale per la squadra nipponica. L'avversario è però di quelli non semplici. La Croazia è una squadra imprevedibile, non sai mai quale versione possa scendere in campo, se quella spumeggiante vista ai gironi contro il Canada o quella imprecisa e che stenta a produrre gioco come apparsa nelle partite contro Marocco e Belgio. C'è odore di supplementari: chiunque passi ai quarti non lo farà senza difficoltà. Alla fine, la maggior esperienza dei croati potrebbe fare la differenza nel confronto ad eliminazione diretta.

BRASILE-COREA DEL SUD: Pisaneschi-Vardelli 1, Turcato-Erba 1

Il ct Tite e tutto il popolo brasiliano tornano a sorridere: Neymar è di nuovo disponibile e fare il Brasile" senza sottovalutare minimamente l'avversario se vorrà passare ai quarti di finale. I verdeoro restano favoriti, ma le squadre asiatiche hanno dimostrato in questo mondiale di saper stupire.

Il ct Tite e tutto il popolo brasiliano tornano a sorridere: Neymar è di nuovo disponibile e contro la Corea del Sud sarà convocato . Resta da vedere se l'allenatore stesso correrà il rischio di schierarlo a partita in corso. Ce ne sarà effettivo bisogno? Tanto dipenderà dal tipo di partita che il Brasile troverà. Nonostante una proposta di calcio modesta, la Corea del Sud è una squadra che vive di entusiasmo, che sa trovare energie impensabili e che non molla mai. Per questo, il Brasile dovrà..."" senza sottovalutare minimamente l'avversario se vorrà passare ai quarti di finale. I verdeoro restano favoriti, ma le squadre asiatiche hanno dimostrato in questo mondiale di saper stupire.

