Archiviata la seconda giornata dei gironi e certifacati i passaggi di Francia, Portogallo e Brasile agli ottavi con un turno di anticipo, inizia l'ultimo turno di partite prima della fase ad eliminazione diretta. Si comincia con due sfide alle ore 16.00 valevoli per il Gruppo A: Ecuador-Senegal e Olanda-Qatar. Alle ore 20.00 è la volta del Gruppo B con tutte e 4 le squadre presenti ancora potenzionalmente in corsa per staccare il pass per gli ottavi.

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

OLANDA-QATAR: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Gli Oranje di Louis van Gaal affrontano il Qatar già eliminato. Partita che non sembra essere insidiosa per l'Olanda, soprattutto se il Qatar è quello visto nelle prime due uscite. Ma le soprese sono sempre dietro l'angolo e non è mai profittevole affidarsi unicamente ai risultati dagli altri campi. Per questo, meglio che l'Olanda vinca e sia padrona del proprio destino.

ECUADOR-SENEGAL: Pisaneschi X, Turcato-Erba 1

I sudamericani hanno due risultati utili su tre per passare il turno. Alla Tricolor basta un pareggio contro il Senegal per volare agli ottavi per la seconda volta nella loro storia (l'ultima fu nel 2006). Di contro, la squadra di Aliou Cissé è obbligata a vincere per passare il turno. Partita aperta e dal pronostico difficile. Il quesito è: come l'affronterà l'Ecuador? A viso aperto o più sulla difensiva puntando più sul non prendere gol piuttosto che sul segnare?

GALLES-INGHILTERRA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Grazie al rotondo 6-2 all'esordio contro l'Iran, Gareth Southgate il lusso di poter perdere anche con tre reti di scarto contro il Galles, indipendentemente dal risultato tra Iran e Stati Uniti. Per la differenza vista nelle prime due uscite, il pronostico pende comunque dalle parti inglesi.



IRAN-STATI UNITI: Pisaneschi X, Turcato-Erba 2

Una partita mai banale. Gli incontri tra Iran e Stati Uniti ai mondiali sono sempre carichi di valenze che superano il confine prettamente calcistico. L'ulteriore peso specifico, stavolta, è fornito dal fatto che la partita può valere un posto agli ottavi di finale. Qualora l'Inghilterra battesse il Galles, agli iraniani basterebbe un pareggio per strappare il pass per gli ottavi per la prima volta nella loro storia. Stati Uniti che invece si qualificano solamente con una vittoria, indipendentemente dal risultato dell'altra partita.

MONDIALI360

