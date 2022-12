Ad

CROAZIA-BRASILE: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

I quarti di finale di Qatar 2022 si aprono con il Brasile che affronta la Croazia. Recuperato pienamente Neymar, già Tite guarda a questa sfida con fiducia. Il suo Brasile ha dato prova di grande forza e di essere completo in tutti i reparti. I verdeoro scaccati del ct Zlatko Dalic hanno faticato non poco contro il Giappone, superando la squadra nipponica Seleção sembra una macchina perfetta e i croati dovranno disputare una partita solida e con pochi fronzoli se vorranno avere una chance di passare il turno. Vietate distrazioni, per 90 minuti ed oltre. I quarti di finale di Qatar 2022 si aprono con ilche affronta la. Recuperato pienamente, già tornato al gol contro la Corea del Sud , il ctguarda a questa sfida con fiducia. Il suo Brasile ha dato prova di grande forza e di essere completo in tutti i reparti. I verdeoro in campo si divertono e fanno divertire. Difficile non vederli in semifinale ma la partita contro la Croazia nasconde tante insidie. Passati come secondi del proprio girone senza brillare, glidel cthanno faticato non poco contro il, superando la squadra nipponica solamente ai rigori . Probabile rivedere una partita simile a quella del Brasile contro la Corea, con i sudamericani subito protesi in avanti con la chiara intenzione di passare immediatamente in vantaggio e la Croazia chiusa dietro a difendersi. Questasembra una macchina perfetta e i croati dovranno disputare una partita solida e con pochi fronzoli se vorranno avere una chance di passare il turno. Vietate distrazioni, per 90 minuti ed oltre.

OLANDA-ARGENTINA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 1

La prima cosa da non sottovalutare della sfida tra Olanda e Argentina è il fatto che le squadre scenderanno in campo sapendo già quale sarà la loro prossima avversaria in semifinale. Tanto tempo per pensare al dopo però non ci sarà.è la partita tra due squadre che, finora in questo Mondiale, hanno mostrato due modi diversi di interpretare il calcio e ne hanno fatto il loro punto di forza. Se lsi regge totalmente sulla figura di Lionel Messi , l'Olanda è invece la squadra del ct. L'Argentina il fuoriclasse ce lo ha in campo mentre gliin panchina. È probabile che entrambe faranno leva su questi loro punti di forza per provare ad andare in semifinale. Se Van Gaal riuscisse a fermare Messi, allora l'Argentina dovrà necessariamente trovare alternative offensive che sono sembrate un po' mancare senza la Pulce in grado di accendere la luce. L'Olanda è organizzazione, l'Argentina talento e "spirito". Due affascinanti opposti.

