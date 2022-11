Gruppo A ed Argentina e Danimarca in primis, la terza giornata sarà cruciale. Scopriamo quali sono i pronostici di Mondiale360!

L'ultima giornata dei gironi si è aperta con le qualificazioni di Olanda Senegal neled Inghilterra Stati Uniti nel Gruppo B. Tocca adesso ai Gruppi C e D. Delle 8 squadre che scenderanno in campo mercoledì 30 novembre, soltanto la Francia è già certa del posto agli ottavi. Per tutte le altre,in primis, la terza giornata sarà cruciale. Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

AUSTRALIA-DANIMARCA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Si comincia dal Gruppo D, dove come detto solo la Francia è certa del posto agli ottavi. La Danimarca di Christian Eriksen ha un solo risultato utile per sperare nel passaggio del turno: vincere e attendere l'esito dell'altra partita tra Francia e Tunisia. All'Australia potrebbe anche bastare un pareggio per prendersi la qualificazione, ma anche in questo caso dovrebbe sperare che la Tunisia non batta la Francia in maniera rotonda. Socceroos direttamente agli ottavi se battono la Danimarca.

TUNISIA-FRANCIA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Bleus già certi del passaggio che affronteranno la Tunisia con il cuore più leggero. Probabile l'ampio turnover da parte di Didier Deshamps. Aquile di Cartagine chiamate all'impresa: qualora battessero la Francia e l'Australia perdesse o pareggiasse potrebbero ancora sperare nel passaggio del turno. A quel punto però, l'ultima parola l'avrebbe la differenza reti (-1 per Tunisia e Danimarca, -2 per l'Australia)

ARABIA SAUDITA-MESSICO: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 1

Nel Gruppo C, tutte le squadre hanno ancora la possibilità di qualificarsi. L'Arabaia Saudita, con tre 3 punti conquistati grazie alla vittoria all'esordio con l'Argentina, precede il Messico fermo ad 1. Arabia Saudita agli ottavi con una vittoria, in caso di pareggio servirà che l'Argentina perda contro la Polonia visto lo svantaggio nella diferenza reti (-1 per i Figli del Deserto, +1 per Messi e compagni). Messico obbligato a vincere e a tendere l'orecchio all'altra sfida: al Tricolor serve innanzitutto che l'Argentina perda. Per il resto, anche qua sarà questione di differenza reti (-2 per i centramericani).



POLONIA-ARGENTINA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Pronostico unanime del canale Twitch di Eurosport: l'Argentina vincerà e passerà il turno. Non sarà semplice, perchè la Polonia ha dimostrato di essere una squadra solida che potrebbe rendere la vita difficile ad una squadra che ha palesato ben più di una lacuna. Albiceleste agli ottavi con una vittoria o con un pareggio, ma in tal caso occorrerebbe che l'Arabia Saudita pareggiasse oppure perdesse con non più di 2 gol di scarto. Polonia a cui basta un punto per essere certa di tornare agli ottavi di un Mondiale dopo 36 anni.



