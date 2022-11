La Croazia di Luka Modric non ha convinto all'esordio contro il Marocco . Un punticino strappato con fatica dai vicecampioni in carica che non possono fallire l'esame Canada alle ore 17.00. Ihanno stupito tutti contro il Belgio, salvo però perdere con un gol di Michy Batshuayi all'unico tiro in porta . Servirà più cinismo per strappare almeno un primo, storico, punto ai Mondiali.La Nazionale di Hans-Dieter Flick è già con le spalle al muro. Obligatorio vincere per la Germania se non vuole già dire addio a Qatar 2022. L'avversario però è il più difficile possibile. La Spagna di Luis Enrique ha un primo match point qualificazione dopo il reboante 7-0 all'esordio. In un colpo solo, lehanno la possibilità di centrare gli ottavi con un turno di anticipo ed eliminare una diretta concorrente per la vittoria finale. Niente male, ma attenzione a dare già per battuti i tedeschi.