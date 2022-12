Per quanto siano due nazionali importanti e blasonate non si sono quasi mai incontrate in una partita di un Mondiale. I precedenti sono appena due, entrambe durante la fase a gironi. Il primo nel: 2-0 dell'Inghilterra con doppietta del bomber del Liverpool. Nuova sfida nelcon gli inglesi nuovamente vittoriosi stavolta per 3-1. Quarant'anni dopo, ecco la partita che, delle tre, è la più importante per la posta in palio. Inghilterra e Francia hanno impressionato nei rispettivi ottavi di finale. Nessuna delle due ha trovato una notevole resistenza da parte delle avversarie (segnatamente, Senegal e Poloni) e per entrambe questa è la prima partita "di cartello". Sulla carta, le forze in campo si equivalgono. L'Inghilterra ha forse il miglior centrocampo del torneo, mentre la Francia ha un Kylian Mbappé in forma smagliante dimostrando però, al contempo, di non dipendere totalmente da lui. La squadra del ctha meno attenzioni addosso rispetto ai campioni del mondo in carica. Non ha fatto mai notizia, nessuno l'ha mai elogiata o ha spesoper descriverla. Quando gli inglesi tengono un profilo basso il più delle volte finiscono per sorprendere.