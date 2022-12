Mondiale360!

Quattro squadre ad un passo dalla finale. Argentina, Croazia, Francia e Marocco sono le semifinaliste di Qatar 2022. Tra di loro, soltanto il Marocco sente odore di novità. La squadra africana non era mai arrivata così lontana in un Mondiale mentre le altre 3 hanno già assaporato il gusto di giocarsi l'accesso alla finale. Si comincia con Argentina-Croazia , match di scena martedì 13 dicembre alle ore 20.00 al Lusail Stadium di Al Daayen. Il giorno seguente, è la volta di Francia-Marocco allo stadio Al-Bayt di Al-Khawr. Tempo di semifinali anche per il canale Twitch di Eurosport , dove commenteremo insieme a voi le ultime notizie in vista di entrambe le partite. Scopriamo quali sono i pronostici di

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Francia-Marocco: probabili formazioni e dove vederla in tv IERI ALLE 16:50

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

ARGENTINA-CROAZIA: Pisaneschi-Pace 1, Turcato-Erba 1

Argentina-Croazia apre il programma delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. Entrambe le squadre sono reduci da un quarto di finale di pura sofferenza, risolto solamente ai calci di rigore. L'Albiceleste ha dilapidato un vantaggio di 2 gol facendosi rimontare dall'Olanda per poi chiudere la pratica dagli 11 metri. Discorso diverso per la Croazia che invece è andata sotto con il Brasile, ha pareggiato all'ultimo minuto dei tempi supplementari e poi ha Selecao. È probabile che la squadra del ct Zlatko Dalic utilizzi le solite armi anche contro l'Argentina, ossia lasciare che siano gli altri a condurre il gioco, difendendosi il più possibile e provando a colpire in ripartenza. D'altro canto, in 5 partite fin qui giocate, gli scaccati . Un record. Anche l'Albiceleste non snaturerà il suo gioco: palla a Argentina-Croazia apre il programma delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. Entrambe le squadre sono reduci da un quarto di finale di pura sofferenza, risolto solamente ai calci di rigore. L'ha dilapidato un vantaggio di 2 gol facendosi rimontare dall'Olanda per poi chiudere la pratica dagli 11 metri. Discorso diverso per lache invece è andata sotto con il, ha pareggiato all'ultimo minuto dei tempi supplementari e poi ha confermato la sua fredezza ai calci di rigori eliminando la. È probabile che la squadra delutilizzi le solite armi anche contro l'Argentina, ossia lasciare che siano gli altri a condurre il gioco, difendendosi il più possibile e provando a colpire in ripartenza. D'altro canto, in 5 partite fin qui giocate, gli sono stati in vantaggio appena 45 minuti . Un record. Anche l'non snaturerà il suo gioco: palla a Lionel Messi , sperando che la Pulce provveda al resto e porti l'Argentina in finale, di nuovo.

FRANCIA-MAROCCO Pisaneschi-Pace 1, Turcato-Erba 2

I campioni in carica sfidando la vera sorpresa di questi Mondiali, ma attenzione a credere che per la Francia sia una formalità. Si abusa della parola favola, forse perchè abbiamo sempre più bisogno di belle storie, ma il Marocco del ct Leoni dell'Atlante giocano bene, sono organizzati, stanno ben disposti in campo e, soprattutto, hanno una difesa che fin qui ha subito solamente un gol (un'autorete, per altro) pur avendo giocato contro Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo. Segnare al Marocco è dura, anche per la Francia stellare del ct Didier Deschamps. Certi palcoscenici però, chiamano i grandi nomi. Ecco dunque che Kylian Mbappè potrebbe prendersi tutto il proscenio e decidere di andare a giocarsi la sua seconda finale mondiale nel giro di 4 anni. La sensazione è che andrà in finale chi riuscirà a sbloccare la partita per primo. Se fosse la Francia, il Marocco sarebbe portato a riversarsi in avanti sbilanciandosi e prestando il fianco per un altro gol. Ma se a segnare fossero per primi gli africani, allora per i transalpini diventerebbe dura scardinare la difesa di Regragui.

I campioni in carica sfidando la vera sorpresa di questi Mondiali, ma attenzione a credere che per la Francia sia una formalità. Si abusa della parola favola, forse perchè abbiamo sempre più bisogno di belle storie, ma il Marocco del ct Walid Regragui non è ad un passo dalla finale di Qatar 2022 per puro volere del caso. Igiocano bene, sono organizzati, stanno ben disposti in campo e, soprattutto, hanno una difesa che fin qui ha(un'autorete, per altro) pur avendo giocato contro Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo. Segnare al Marocco è dura, anche per la Francia stellare del ct. Certi palcoscenici però, chiamano i grandi nomi. Ecco dunque chepotrebbe prendersi tutto il proscenio e decidere di andare a giocarsi la sua seconda finale mondiale nel giro di 4 anni. La sensazione è che andrà in finale chi riuscirà a sbloccare la partita per primo. Se fosse la Francia, il Marocco sarebbe portato a riversarsi in avanti sbilanciandosi e prestando il fianco per un altro gol. Ma se a segnare fossero per primi gli africani, allora per i transalpini diventerebbe dura scardinare la difesa di Regragui.

MONDIALI360

"Mondiali360". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022, la lunga estate del calciomercato e i primi tre mesi di campionato e Coppe Europee siamo pronti ad accompagnarvi anche per il Mondiale. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e ogni giorno per tutta la durata della rassegna Qatar 2022 commenteranno LIVE una partita e vi illustreranno numeri e curiosità sui calciatori, le nazionali e le tematiche più dibattute, all'interno del nostro format "Calcio360" che, per l'occasione, è stato ribattezzato

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Argentina-Croazia: probabili formazioni e dove vederla in tv IERI ALLE 16:47