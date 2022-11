Canada-Marocco e Croazia-Belgio, dove solo la squadra nordamerica è esclusa dalla corsa per la fase ad eliminazione diretta. Alle ore 20.00 chiudono il quadro delle partite gli impegni di Spagna e Germania rispettivamente contro Giappone e Costa Rica. Nel mezzo, alle ore 18.00 torna il consueto appuntamento con Mondiali360 sul Mondiale360!

Gli ottavi di finale vanno via componendosi . Quattro gironi si sono già conclusi, tocca adesso ai Gruppi E ed F. Giornata di gare che si apre con, dove solo la squadra nordamerica è esclusa dalla corsa per la fase ad eliminazione diretta. Alle ore 20.00 chiudono il quadro delle partite gli impegni dirispettivamente contro. Nel mezzo, alle ore 18.00 torna il consueto appuntamento con Mondiali360 sul canale Twitch di Eurosport dove potremo commentare insieme le partite del pomeriggio e presentare le sfide della sera. Scopriamo quali sono i pronostici di

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali 🗣 Calcio360, speciale Mondiali: ogni giorno su Twitch, parlane con noi! 21/11/2022 ALLE 10:49

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

CANADA-MAROCCO: Pisaneschi X, Turcato-Erba 2

Si comincia dal Gruppo F. Con zero punti in due partite, il Canada è già eliminato e affronterà il Marocco con l'intenzione di conquistare almeno il suo primo storico punto in un mondiale. I Leoni dell'Atlante invece vedono gli ottavi, che non raggiungono dal lontano 1986, e con 4 punti e differenza reti +2 sono in una posizione di rilievo rispetto al Belgio. La squadra di Hoalid Regragui deve compiere l'ultimo passo: basta un pari per la qualificazione matematica.

CROAZIA-BELGIO: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Pronostico unanime del canale Twitch: la Croazia vincerà contro il Belgio e si qualificherà agli ottavi di finale. La sfida dell'Ahmad bin Ali Stadium è tra due squadre che hanno fin qua disatteso le aspettative. Potrebbe essere l'ultima recita della "generazione d'oro" del Belgio che è sicuro della qualificazione solo vincendo, mentre pareggiando dovrebbe sperare in una sconfitta del Marocco e rinviare poi tutti i discorsi alla differenza reti dove è al momento sfavorito. Croazia certa degli ottavi anche con un pareggio o una sconfitta se i marocchini escono sconfitti contro il Canada e mantenendo la differenza reti sul +1 nei loro confronti.

COSTA RICA-GERMANIA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Nel Gruppo E, tutte le squadre hanno ancora la possibilità di qualificarsi. Con un solo punto fin qui conquistato, la Germania deve assolutamente battere il Costa Rica e poi dipendere dall'esito dell'altra gara del girone tra Spagna e Giappone. Sostanzialmente, i tedeschi devono sperare che la Spagna non perda e intanto provare a segnare più gol possibili ai caraibici per guadagnare terreno nella differenza reti (attulamente deficitaria a -1). Costa Rica che volerebbe agli ottavi in caso di vittoria o di pareggio se il Giappone perdesse. Utopistico pensare che possa guadagnare nella differenza reti dopo i 7 gol presi dalla Spagna all'esordio.



GIAPPONE-SPAGNA: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Dopo lo scivolone contro il Costa Rica, il Giappone ha visto complicarsi il proprio percorso verso gli ottavi. La sfida con la Spagna si preannuncia complessa, anche se i nipponici uno scherzetto ad una big l'hanno già fatto in questo mondiale. Difficile però si ripeta un altro miracolo, più pronosticabile invece una vittoria della Spagna che passerebbe come prima del girone. Tra tutte le combinazioni possibili, quella più strampalata sarebbe la contemporanea uscita di scena di Spagna e Germania. L'unica possibilità per far sì che avvenga è che Giappone e Costa Rica vincano le rispettive partite. A quel punto, andrebbero entrambe agli ottavi e come minimo meriterebbero di finire dentro un film.



MONDIALI360

"Mondiali360". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022, la lunga estate del calciomercato e i primi tre mesi di campionato e Coppe Europee siamo pronti ad accompagnarvi anche per il Mondiale. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e ogni giorno per tutta la durata della rassegna Qatar 2022 commenteranno LIVE una partita e vi illustreranno numeri e curiosità sui calciatori, le nazionali e le tematiche più dibattute, all'interno del nostro format "Calcio360" che, per l'occasione, è stato ribattezzato

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Collina e il perché dei maxi-recuperi: "Il pubblico vuole più calcio" 26 MINUTI FA