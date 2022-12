Olanda e Stati Uniti, partita che potrete seguire insieme a noi sul Argentina che, dopo aver vinto il proprio girone, è chiamata all'esame Australia per proseguire il cammino nel mondiale. Scopriamo quali sono i pronostici di Mondiale360!

Il margine di errore adesso si azzera: ha inizio la fase ad eliminazione di Qatar 2022 . Apre il quadro degli ottavi di finale la sfida alle ore 16.00 tra, partita che potrete seguire insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport . Alle ore 20.00 sarà invece il turno dell'che, dopo aver vinto il proprio girone, è chiamata all'esameper proseguire il cammino nel mondiale. Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

OLANDA-STATI UNITI: Pisaneschi-Vardelli 2, Turcato-Erba 1

L'Olanda parte sicuramente come favorita ma attenzione agli States. Team Usa ha chiuso in crescendo il proprio girone bloccando l'Inghilterra sullo 0-0 e vincendo contro l'Iran. La squadra del ct Gregg Berhalter sarà un avversario tosto per gli Oranje che sì, hanno vinto il Gruppo A, ma non hanno mai convinto del tutto. Soprattutto, gli olandesi appaiono eccessivamente dipendenti dal momento di forma di Cody Gakpo, indiscussa stella della squadra. Affidarsi esclusivamente all'estro di un singolo è rischioso, soprattutto contro una formazione solida e "quadrata" come quella a stelle e strisce.

ARGENTINA-AUSTRALIA: Pisaneschi-Vardelli 1, Turcato-Erba 1

Una partita sulla carta a senso unico, e il canale Twitch di Eurosport è unanime nel pronostico: a passare ai quarti sarà l'Argentina. La formazione del ct Scaloni, dopo lo scivolone all'esordio contro l'Arabia Saudita, sembra aver preso consapevolezza dei propri mezzi. Le vittorie per 2-0 contro Messico e Polonia hanno restituito fiducia ad un gruppo che rischiava di sfaldarsi dopo il negativo debutto. L'Albiceleste è destinata a crescere cammin facendo e l'Australia, passata comunque con merito come seconda nel Gruppo D, appare come un semplice "tappa di trasferimento" verso i quarti.



