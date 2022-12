Il mestiere di commissario tecnico della Nazionale di calcio del proprio paese è notoriamente una delle posizioni più desiderate ed ambite. Specie in occasione di Europei e Mondiali, non c’è un singolo fan di calcio che non abbia aspirato a mettersi alla guida della propria selezione, perché in disaccordo con le scelte di formazioni del mister. A meno di due settimane dalla prematura uscita di scena da Qatar 2022, la federcalcio belga per sostituire Roberto Martinez , ha deciso – come per qualsiasi posto di lavoro – di pubblicare sul proprio sito internet un annuncio dove ricevere le candidature per la posizione di commissario tecnico del Belgio.

Nell'annuncio ( qui il link con tutti i dettagli ) si evidenzia come il profilo ricercato sia quello di un allenatore "decisamente ambizioso" con "esperienza internazionale ai massimi livelli mondiali, conoscenze e idee tattiche, nonché adeguate capacità personali". La federcalcio sottolinea come ambisca a reclutare un vincitore seriale con esperienza nella gestione dei migliori giocatori del mondo, un professionista capace di creare un gruppo affiatato e che sappia valorizzare i giovani e amalgamarli con i veterani. Un tattico che supporti le proprie scelte attraverso l'utilizzo di dati, parametri oggettivi e l'ausilio di tecnologie. Come in tutti gli annunci non manca la 'deadline', per avanzare le candidature che è fissata nel 10 gennaio 2023.

Una pratica non del tutto inedita

Se ai nostri occhi può sembrare una modalità originale, questo tipo di annunci si sono già visti in passato. Il Belgio già nel 2016 per individuare il sostituto di Mark Wilmots, adottò questa modalità mentre in tempi più recenti nazionali africane come Costa d'Avorio e Camerun, avevano adottato una strategia identica. Ma chi sono i candidati alla panchina del Belgio: negli ultimi giorni sono circolati diverse candidature: da vecchie glorie come Michel Preud'homme o Thierry Henry o ex calciatori come Thomas Vermaelen e Vincent Kompany fino a un nome d’esperienza come quello del ‘santone’ del calcio olandese Louis Van Gaal, ct della Nazionale Oranjie all’ultimo Mondiale.

