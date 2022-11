Calcio

Il mondo ai loro piedi: Chris Wood e l'obiettivo Parigi 2024

Chris Wood, uno dei soli sei neozelandesi ad aver mai giocato in Premier League, ha ottenuto più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Cresciuto con la sorella calciatrice, Chris si è trasferito in Inghilterra all'età di 15 anni e ha debuttato in Premier League a 17 anni. Dopo diversi prestiti, Wood ha raggiunto il successo con il Millwall e un traguardo personale a Londra 2012.

00:07:01, 23 minuti fa