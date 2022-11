Calcio

Il mondo ai loro piedi: Kaoru Mitoma, l'università e il professionismo

Cresciuto nel Kawasaki Frontale, Kaoru Mitoma ha preso la decisione poco ortodossa di andare all'università e non entrare nel calcio professionistico. Ora al Brighton, in Premier League, Mitoma ha ottenuto il suo più grande successo con la nazionale. Ha segnato due gol fondamentali per assicurare al Giappone un posto ai Mondiali. Ora è pronto ad affrontare le fasi finali.

00:05:49, 22 minuti fa