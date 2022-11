Sono i giocatori che si sfidano ai Mondiali di calcio con o contro Messi e Ronaldo, Mbappé e Neymar, a offrire al più vasto pubblico sportivo un mese di ricordi indimenticabile. Sono loro, alcuni dei più attesi protagonisti dei Mondiali, che si raccontano in prima persona da ogni lato del mondo e spesso si portano in valigia un passato di sacrifici sportivi e difficili percorsi di crescita.

Prodotta in collaborazione con Olympic Channel, World At Their Feet (Il mondo ai loro piedi) è la docuserie di 11 episodi che Warner Bros. Discovery dedica ad altrettanti campioni di calcio e che sarà disponibile da oggi, lunedì 14 novembre, su discovery+ e il sito di Eurosport Italia.

Ricordi, aneddoti, culture, ispirazioni, ambizioni future e ostacoli che i campioni dei Mondiali hanno dovuto superare per arrivare fin qui: a vivere il loro sogno in Qatar.

I protagonisti di World At Their Feet dal 14 novembre su discovery+:

· Richarlison, Brasile eTottenham Hotspur

· Sardar Azmoun, Iran e Bayer Leverkusen

· Alexis Mac Allister, Argentina e Brighton & Hove Albion

· Kaoru Mitoma, Giappone e Brighton Brighton & Hove Albion

· Chris Wood, Nuova Zelanda (non qualificata a Qatar 2022) e Newcastle United

· Imran Louza, Marocco e Watford

· Matthias Ginter, Germania e Friburgo

· David Raum, Germania e Lipsia

· Cheikhou Kouyaté, Senegal e Nottingham Forest

· Unai Simon, Spagna e Athletic Bilbao

· Jan Bednarek, Polonia e Aston Villa

I Mondiali 2022 FIFA World Cup di calcio cominciano domenica 20 novembre con il Qatar paese ospitante e opposto all’Ecuador sul campo dell’Al Bayt Stadium di Al Khor. I primi protagonisti di World At Their Feet ai Mondiali saranno l’attaccante iraniano Sardar Azmoun, che s’è ribellato pubblicamente alla linea repressiva della Repubblica islamica durante le proteste per la morte di Mahsa Amini, e il difensore campione d’Africa Cheikhou Kouyaté: Iran e Senegal affronteranno rispettivamente, lunedì 21 novembre, Inghilterra e Olanda.

Il mondo ai loro piedi: Mac Allister e l'adattamento in Inghilterra

