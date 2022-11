"Il mondo ai loro piedi", una serie di monografie su alcuni giocatori che saranno impegnati a partire da questa domenica e il primo calciatore che vi proponiamo è Richarlison de Andrade. Arriva una nuova serie Warner Bros. Discovery, ai Mondiali in Qatar a partire da questa domenica e il primo calciatore che vi proponiamo è

Nel corso dell'intervista esclusiva, ha detto a Eurosport.com che il suo idolo Neymar è un giocatore straordinario, che piaccia o no alla gente. Richarlison dovrebbe proprio iniziare al fianco di Neymar per la partita di apertura del Brasile ai Mondiali - incontro valevole per il Gruppo G contro la Serbia - dopo che l'attaccante del Tottenham è stato incluso nella rosa di 26 uomini dal ct verdeoro Tite.

Il 25enne è inserito in una squadra decisamente offensiva che comprende anche Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Raphiha, Rodrygo e Vinicius Jr.

Neymar - che con il Brasile ha segnato 75 gol - è il punto di riferimento per la squadra e Richarlison ha parlato della sua ammirazione per il giocatore del PSG durante un'intervista esclusiva a Eurosport per promuovere "Il Mondiale ai loro piedi".

"Neymar è un ragazzo simpatico", ha detto Richarlison. “È una persona che ammiro molto, un vero idolo per me. In campo è bello giocare con lui perché lotta sempre per creare situazioni da gol. Lo stimo davvero tanto. Che ti piaccia o no, Neymar è un fenomeno, un giocatore straordinario, quindi facciamo di tutto per farlo stare bene".

L'ex giocatore di America Mineiro, Fluminense, Watford ed Everton ha anche svelato qualche retroscena sull'intensità degli allenamenti condotti da Tite:

Cerchiamo il più possibile un allenamento ben coordinato, ma siamo anche invogliati a divertirci perché così le cose andranno bene durante le partite.

Sono emerse notizie secondo cui il compagno di squadra del PSG di Neymar, Kylian Mbappé, si era indisposto nei confronti di O'Ney perché non lo vedeva più applicarsi con lo stesso impegno di prima. Richarlison, che non vuole comunque entrare nel merito del rapporto tra i due, ma ha rivelato che Neymar in realtà si concentra al massimo su come affrontare gli avversari il giorno stesso della partita: “Neymar è un giocatore più orientato al match. In allenamento è più rilassato e "leggero" ma quando gioca gli piace sfidare gli avversari”.

Il Brasile inizierà il suo torneo il 24 novembre nel Gruppo G con una partita contro la Serbia. Il Brasile affronterà poi la Svizzera il 28 novembre e il Camerun il 2 dicembre.

La serie "Il mondo ai loro piedi"

I Mondiali sono molto più che una vetrina in cui i più grandi giocatori come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar si sfideranno per un indimenticabile mese di calcio. Dietro le storie di giocatori che hanno superato delle avversità per rappresentare il loro Paese, di stelle che cercano di farsi un nome all'evento più importante del calcio...

Prodotto in collaborazione con Olympic Channel, Warner Bros. Discovery trasmette "Il mondo ai loro piedi", una serie breve di 11 episodi disponibile per la visione su discovery+ ed Eurosport.com da lunedì 14 novembre, che racconta alcune delle storie più affascinanti dei giocatori che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e quasi tutti sono destinati a volare in Qatar.

Richarlison (Brasile e Tottenham Hotspur), Sadar Azmoun (Iran e Bayer Leverkusen) e David Raum (Germania e RB Lipsia) sono solo tre dei giocatori da presentare: ognuno con la propria storia unica, ognuno con una visione unica del proprio background, cultura, ispirazione, ambizioni future e ostacoli che hanno dovuto superare per raggiungere la vetta del loro sport.

Gli undici giocatori presenti nella serie World At Their Feet sono:

Richarlison, Brasile e Tottenham Hotspur

Alexis Mac Allister, Argentina e Brighton & Hove Albion

Kaoru Mitoma, Giappone e Brighton Brighton & Hove Albion

Chris Wood, Nuova Zelanda (non si è qualificato per il Qatar 2022) e Newcastle United

Imran Louza, Marocco e Watford

Matthias Ginter, Germania e Friburgo

David Raum, Germania e Red Bull Lipsia

Cheikhou Kouyaté, Senegal e Nottingham Forest

Unai Simon, Spagna e Athletic Bilbao

Jan Bednarek, Polonia e Aston Villa

