Calcio

Il mondo ai loro piedi: Richarlison, la dura educazione e il viaggio nel calcio

Cresciuto in una cittadina rurale del Brasile, Richarlison ha intrapreso un percorso non convenzionale verso il successo. Ha giocato per il club della sua città natale fino all'età di 16 anni e ha fatto provini su provini prima di essere ingaggiato dall'America Mineiro. La sua ascesa si è completata con l'approdo al Tottenham in Premier League. Tokyo 2020 è stato un torneo da sogno per lui.

00:08:12, 30 minuti fa