Il mondo ai loro piedi: Sardar Azmoun, il ritiro dal calcio e il ritorno

Diventato uno dei più grandi calciatori iraniani di sempre, Azmoun avrebbe potuto scegliere la pallavolo, ma suo padre ha deciso diversamente. Ha lasciato l'Iran per la Russia all'età di 18 anni per sviluppare il suo talento e la sua carriera. Attaccante che non è riuscito ad esprimersi al meglio ai Mondiali del 2018, si è trasferito con successo al Bayer Leverkusen. Ora è pronto.

00:05:10, un' ora fa