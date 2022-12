Calcio

Il mondo del calcio prega per Pelé: la torcia si illumina per lui in Qatar

MONDIALI - C'è apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di Pelé: l'ex stella del calcio mondiale dallo scorso anno lotta contro un tumore all'intestino e le sue condizioni non sembrano in miglioramento. Ecco un bel gesto di supporto che arriva anche dai Mondiali in Qatar.

00:00:30, 2 ore fa