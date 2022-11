Un fratello campione olimpico di salto in alto, un altro portiere della sua nazionale al Mondiale. Questa è la famiglia Barshim. Il tecnico del Qatar, Sanchez Bas, ha infatto scelto Meshaal Barsham, portiere di riserva, tra i pali della formazione che affronta il Senegal nella seconda giornata del gruppo A.

Sostituisce il titolare Al Sheeb, relegato in panchina dopo le esitazioni dell'esordio mondiale contro l'Ecuador. Barhsaam, 24 anni, è fratello di Mutaz Barshim, oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 ex aequo con l'azzurro Gianmarco Tamberi.

