Un superbo Portogallo annienta la Svizzera 6-1. Partita a dir poco perfetta per la squadra di Santos, che decide di lasciare in panchina Ronaldo dopo le tante polemiche nei giorni scorsi scegliendo al suo posto il giovane Gonçalo Ramos . La scelta è vincente e l'attaccante classe 2001 si inventa una clamorosa tripletta alla quarta presenza in carriera in Nazionale. Nel mezzo le reti di Pepe, Guerreiro e Leao nel finale. Tutto il Portogallo però disputa un match clamoroso, senza il suo leader assoluto.

La faccia di Ronaldo insieme a Fernando Santos, Portogallo-Svizzera, Getty Images Credit Foto Getty Images

Forse sarà un episodio sporadico, ma la banda lusitana gioca alla grande senza CR7. Joao Felix finalmente mette in mostra tutto il suo talento, Bernardo Silva e Bruno Fernandes si confermano campioni assoluti, bella partita anche dei vari Guerreiro, Otavio e Dalot, mentre Pepe comanda al meglio al centro della difesa. Ma naturalmente è Gonçalo Ramos a rubare la scena, sarà interessante vedere cosa sceglierà Santos per i quarti di finale contro il sorprendente Marocco. Certo è che questo Portogallo ora fa veramente paura: Gonçalo Ramos rappresenta il nuovo che avanza, mentre sembra sempre più vicina la fine dell'era dell'ex giocatore di Juve e United. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel match.

Gonçalo Ramos, Portogallo, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ci si aspettava una partita equilibrata, invece c'è stata una sola squadra in campo almeno nel primo tempo e questa è il Portogallo. Senza Cristiano Ronaldo e Cancelo, gli uomini di Santos passano subito in vantaggio grazie a Gonçalo Ramos che la mette dentro al primo tiro in porta. I rosso crociati faticano a trovare spazio e così Pepe raddoppia su colpo di testa dal corner. La Svizzera proprio non c'è e i lusitani rischiano di dilagare ancora con Gonçalo Ramos, ma il suo tiro a tu per tu col portiere nel finale di primo tempo trova una buona risposta di Sommer.

Comincia la ripresa ma il Portogallo continua ad attaccare a testa bassa e in poco tempo è già 4-0. A rubare la scena è sempre Gonçalo Ramos: prima trova la doppietta, poi serve l'assist per la rete Raphael Guerreiro. Sembra tutto fatto, ma la Svizzera ha un lampo d'orgoglio e Akanji insacca il gol della bandiera da corner. I rosso crociati ritrovano un po' di verve, ma dopo pochi minuti arriva la clamorosa tripletta di Gonçalo Ramos, bravo a superare Sommer con un bel tocco sotto. La partita si chiude praticamente qui, c'è da segnalare la standing ovation di tutto lo stadio all'ingresso di Ronaldo. Nel finale entra Leao e in pochi secondi la mette dentro a giro nel recupero.

Poche storie, il Portogallo gioca la partita perfetta, uno dei migliori match della storia della squadra lusitana nei grandi tornei. Tutti si esprimono al meglio delle proprie possibilità e ora si può sognare nei quarti di finale. Il problema era veramente la presenza in campo di Cristiano? La controprova non l'avremo mai. Forse i portoghesi avrebbero stravinto anche con Ronaldo in campo, ma oggi sembra veramente iniziata una nuova era per il calcio lusitano, il dopo CR7.

Svizzera invece bocciata in toto. Nulla da salvare nella squadra di Yakin, che sbaglia totalmente le sue scelte e semplicemente non vede un pallone. Sicuramente l'obiettivo prima della spedizione in Qatar era passare il girone ed è raggiunto, perdere però in questa maniera crea veramente imbarazzo.

Pepe, Portogallo-Svizzera, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tabellino

Portogallo-Svizzera 6-1

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Otavio (dal 74' Vitinha), Bruno Fernandes (dall'86' Leao); Joao Felix (dal 74' Cristiano Ronaldo), Gonçalo Ramos (dal 74' Ricardo Horta), Bernardo Silva (dall'81' Ruben Neves). All. Santos

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Fernandes, Akanji, Schar (dal 46' Comert), Rodriguez; Sow (dal 55' Seferovic), Freuler (dal 55' Zakaria), Xhaka; Shaqiri, Embolo (dall'88' Jashari), Vargas (dal 65' Okafor). All. Yakin

GOL: Gonçalo Ramos (P), Pepe (P), Gonçalo Ramos (P), Guerreiro (P), Akanji (S), Gonçalo Ramos (P), Leao (P)

ASSIST: Joao Felix (P), Bruno Fernandes (P), Dalot (P), Gonçalo Ramos (P), Joao Felix (P),

AMMONITI: Schar (S), Comert (S),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

17' PORTOGALLO AVANTI: Palla di Joao Felix per Gonçalo Ramos che in area si gira e col sinistro tira un bolide sul palo del portiere. Sommer un po' sorpreso non può nulla.

28' SHAQIRI SU PUNIZIONE: Lo svizzero dai 25 metri va col destro, insidioso sull'angolino basso e il portiere devia in corner.

33' PEPE DI TESTA: Raddoppio del Portogallo con il difensore che svetta in area da centro area su corner dalla destra e la mette dentro.

L'esultanza di Pepe, Portogallo-Svizzera, Mondiali, Getty Images Credit Foto Getty Images

41' SOMMER PARA SU GONCALO RAMOS: Altra grande ripartenza del Portogallo con Bruno Fernandes che serve centralmente Ramos che però davanti al portiere non calcia al meglio e il portiere in tuffo mette in corner

50' ANCORA GONCALO RAMOS: Terzo gol del Portogallo, doppietta per il giovane attaccante del Benfica. Cross rasoterra dalla destra di Dalot, con la punta di piedi Goncalo Ramos la mette sul primo palo.

57' GUERREIRO TROVA IL 4-0: Contropiede perfetto del Portogallo: Joao Felix ruba palla a centrocampo, palla avanti per Ramos che serve sulla sinistra Guerreiro che davanti a Sommer non sbaglia.

58' AKANJI ACCORCIA LE DISTANZE: Dalla bandierina palla in mezzo, spizzata di Ramos sul secondo palo e Akanji da solo sul secondo palo appoggia in rete.

67' TRIPLETTA PER GONCALO RAMOS: Palla lunga per Joao Felix, palla sulla destra per Ramos che supera il portiere con un delizioso tocco sotto.

92' LEAO METTE A SEGNO IL 6-1: Rete spledida del giocatore del Milan che da posizione defilata la mette a giro nell'angolino basso!!!

Il momento social

Il migliore

Gonçalo RAMOS – La serata dei sogni. E' chiamato a sostituire Sua Maestà Cristiano Ronaldo lasciato in panchina da Santos. Ha tutti gli occhi del mondo addosso ma lui risponde alla grande con una tripletta incredibile. Primo gol da centravanti di razza, poi si fa trovare pronto nella ripresa con una bellissima doppietta. Nel mezzo tanto movimento, assist per i compagni e molto altro. Tutto il pubblico nella ripresa invoca l'ingresso del campione di Madeira, ma la verità è che i lusitani hanno trovato la cura a tutti i loro problemi e ora possono veramente sognare.

Il peggiore

Fabian SCHAR – 45 minuti da incubo. Tra Joao Felix e Gonçalo Ramos vive una serata veramente difficile, i due attaccanti lo passano regolarmente. Nel finale della prima frazione accusa anche un problema fisico e gli ultimi minuti diventano pure un'agonia.

