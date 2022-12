Un grandissimo Portogallo batte la Svizzera nell'ultimo ottavo di finale di questi mondiali 2022 in Qatar. La squadra di Fernando Santos disputa la partita perfetta e annienta gli avversari con un incredibile 6-1. L'uomo del match è Gonçalo Ramos: scelto a sorpresa a sostituire Sua Maestà CR7, non delude le attese e trova la serata della carriera con una tripletta a dir poco pazzesca. Ma è tutto il Portogallo a giocare bene, a dare spettacolo e a divertirsi in maniera corale. Prestazione imbarazzante della squadra di Yakin che lasciano il torneo nella maniera peggiore possibile. Ma andiamo a dare i voti ai protagonisti dell'incontro.

LE PAGELLE DEL PORTOGALLO

Ad

Diogo COSTA 6 - Sul gol subìto non può nulla. Bravo sulla punizione di Shaqiri. In verità è una serata di festa anche per lui, dato che rimane praticamente inoperoso.

Mondiali Il Portogallo vola senza CR7: 6-1 alla Svizzera e tris per Gonçalo Ramos 4 ORE FA

Diogo DALOT 7 – Spinge dal primo all'ultimo minuto, salva i suoi nel primo tempo e trova un bell'assist per Ramos nella ripresa.

PEPE 7 – Quasi quarant'anni e non sentirli. Mastino difensivo assoluto, grandioso nello stacco in area per il raddoppio dei lusitani.

Ruben DIAS 6 – Non si mette in luce rispetto ai compagni di reparto, ma questo è anche segno del fatto che la Svizzera fa molto poco e per lui è una serata tranquilla.

Raphael GUERREIRO 7,5 – Dopo un girone non certo perfetto, è uno dei protagonisti assoluti del trionfo. Pazzesca spinta sulla fascia, segna e fa segnare. Ma soprattutto non fa rimpiangere nemmeno per un secondo Cancelo.

L'esultanza di Rafa Guerreiro autore del quarto gol del Portogallo, Getty Images Credit Foto Getty Images

William CARVALHO 6,5 - Domina in lungo e in largo la zona mediana.

OTAVIO 6,5 – Tantissime verticalizzazioni, molti inserimenti in avanti. Partita di ottimo profilo. (Dal 74' VITINHA 6 - Entra quando il match è praticamente chiuso).

Bruno FERNANDES 7 – Solidissima partita dell'asso portoghese. Ma in un trionfo come quello di stasera ci si aspettava di vedere lui come uomo copertina. Invece gioca alla grande, ma diversi compagni fanno meglio. (Dall'86' Rafael LEAO 7 - Ci mette un pallone per mostrare a tutte le rivali la potenza della panchina portoghese. Un gol che è un piccolo capolavoro).

Bernardo SILVA 7,5 – Sontuoso sulla tre quarti. Assist a profusione per Ramos, delizia il pubblico ogni volta che tocca il pallone. (Dall'81' Ruben NEVES S.V).

Cristiano Ronaldo in panchina corrucciato insieme a Joao Mario, solo 20 minuti in campo e zero gol nel 6-1 del Portogallo contro la Svizzera, Getty Images Credit Foto Getty Images

Joao FELIX 8 – Insieme a Ramos il migliore in assoluto nel primo tempo. Ricorda al mondo intero di essere un talento incredibile sfoderando un calcio di altissima classe. (Dal 74' Cristiano RONALDO 6 - E' il grande assente di questa sera. Insieme a Ramos il migliore in assoluto nel primo tempo. Ricorda al mondo intero di essere un talento incredibile sfoderando un calcio di altissima classe. (Dal 74'E' il grande assente di questa sera. Nel trionfo del Portogallo lui clamorosamente non c'è , lasciato in panchina dall'ormai nemico Fernando Santos. Purtroppo incassa una delle più grandi sconfitte della carriera, dato che i suoi giocano al meglio senza di lui. Entra in campo con la voglia di spaccare il mondo, ma il suo gol è chiaramente irregolare. Ma la domanda che tutti si pongono è: la sua era è conclusa? Non si sa, è comunque vero che anche da "panchinaro" può rivelarsi un'arma incredibile dei lusitani).

Gonçalo RAMOS 9 – La serata dei sogni. E' chiamato a sostituire Sua Maestà Cristiano Ronaldo lasciato in panchina da Santos. Ha tutti gli occhi del mondo addosso ma lui risponde alla grande con una doppietta incredibile. Primo gol da centravanti di razza, poi si fa trovare pronto nella ripresa. Nel mezzo tanto movimento, assist per i compagni e molto altro. Tutto il pubblico nella ripresa invoca l'ingresso del campione di Madeira, ma la verità è che i lusitani hanno trovato la cura a tutti i loro problemi e ora possono veramente sognare. (Dal 74' Ricardo HORTA 6 - Il Portogallo ha già tirato i remi in barca al suo ingresso).

Goncalo Ramos in gol contro la Svizzera, Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

CT. Fernando SANTOS 8 – Se avesse perso questa sera sarebbe stato sotto processo per anni per le sue decisioni a dir poco sorprendenti. Invece senza timori reverenziali lascia fuori Cancelo e soprattutto Ronaldo e le scelte si riveleranno a dir poco trionfali. Questa rimarrà per sempre una delle sue vittorie più grandiose, un successo solo suo, dato che nessuno si sarebbe mai sognato di lasciare fuori CR7. Ora però arriva il momento della seconda scelta complicata: continuare così o tornare indietro? L'impressione è che questa sera sia cominciata la nuova era del calcio lusitano, senza il suo uomo più rappresentativo, ma con un Gonçalo Ramos in più. Attenzione al Portogallo ora per il prosieguo del mondiale.

LE PAGELLE DELLA SVIZZERA

Yann SOMMER 5 – Il Portogallo è una macchina da guerra, ma per lui è tutt'altro che una serata facile. In diverse reti di questa sera non sembra essere perfetto, anzi.

Manuel AKANJI 5,5 – Sempre in difficoltà tra Joao Felix e Bernardo Silva, risolleva un minimo il suo voto con il gol della bandiera.

Fabian SCHAR 4 – 45 minuti da incubo. Tra Joao Felix e Gonçalo Ramos vive una serata veramente difficile, i due attaccanti lo passano regolarmente. Nel finale della prima frazione accusa anche un problema fisico e gli ultimi minuti diventano pure un'agonia. (Dal 46' Eray COMERT 5 - Entra ma la musica non cambia. Costantemente saltato da Ramos e compagni).

Ricardo RODRIGUEZ 5 – Qualche rara sortita offensiva, ma una partita assolutamente insufficiente dato che non ferma mai una volta le folate portoghesi.

Edimilson FERNANDES 5 – Qualche sgroppata sulla fascia, per il resto naufraga come tutti i compagni sotto i colpi degli avversari.

Remo FREULER 4,5 - Va vicino al gol in mischia nel primo tempo, poi però messo in imbarazzo costantemente da Dalot e Bruno Fernandes. (Dal 55' Denis ZAKARIA 5 - Entra ma gli avversari dalla sua parte continuano a fare ciò che vogliono).

Granit XHAKA 4 – Ha giocato? Non si è mai visto.

Djibril SOW 4,5 – Dal punto di vista offensivo il nulla totale; da quello difensivo fa acqua da tutte le parti. (Dal 55' Haris SEFEROVIC 5 - Praticamente non tocca mai il pallone).

Xherdan SHAQIRI 4,5 – La punizione nel primo tempo, poi nient'altro.

Ruben VARGAS 4 – Mai un movimento, zero scatti. Non va mai nello spazio, semplicemente inutile in attacco. (Dal 65' Noah OKAFOR 6 - Va bene che nella seconda parte della ripresa il Portogallo smette di giocare, però almeno lui si muove un po' in attacco rispetto a Vargas).

Breel EMBOLO 6 – L'unico sufficiente, almeno perché ci mette il cuore per 90 minuti. (Dall'88' Ardon JASHARI S.V)

CT. Murat YAKIN 4 – Doveva essere un match equilibrato, invece la Svizzera è stata praticamente inesistente. Scelte totalmente errate da parte sua e una prestazione a tratti ridicola. Sicuramente l'obiettivo prima della spedizione in Qatar era passare il girone ed è raggiunto, perdere però in questa maniera crea veramente imbarazzo.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37