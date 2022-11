Ufficiale! Per la prima volta nella storia del calcio, la prima squadra aritmeticamente eliminata ai gironi dei Mondiali coincide con il Paese ospitante: il. A decretare la fine del sogno per la formazione allenata da Félix Sánchez Bas è stato il pareggio tra Olanda ed Ecuador . Al vantaggio degli 'arancioni' firmato da Gakpo (secondo gol), ha risposto Enner Valencia, alla terza marcatura consecutiva. Nel girone A, la squadra di van Gaal e i sudamericani guidano con 4 punti, mentre il Senegal occupa il terzo posto con 3. Niente da fare per gli asiatici, fermi a zero punti, già matematicamente out anche in caso di vittoria martedì 29 novembre contro l’Olanda, nell’ultimo match del raggruppamento.