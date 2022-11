Calcio

Infantino: "Mi sento gay, arabo e immigrato". La discussa conferenza stampa a Doha

MONDIALI 2022 - Il presidente della FIFA, in conferenza stampa a Doha alla vigilia del match inaugurale dei Campionati del mondo, difende il Paese organizzatore: "Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi tremila anni in giro per il mondo, dovremmo chiedere scusa per i prossimi tremila anni".

