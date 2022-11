Oggi ho belle sensazioni. Mi sento Qatari, africano, arabo, migrante, gay. Sono un figlio di lavoratori migranti. I miei genitori hanno lavorato molto duramente e in difficili condizioni. Ricordo come gli immigrati venivano trattati alle frontiere, quando volevano le cure mediche. Quando sono diventato presidente della FIFA, ho voluto vedere qui le sistemazioni dei lavoratori stranieri e sono tornato alla mia infanzia. Ma come la Svizzera a poco a poco è diventata un esempio di integrazione, così sarà per il Qatar". Lo ha dichiarato il presidente So cosa vuol dire essere discriminato, essere straniero in un Paese straniero - prosegue Infantino -. Da bambino mi bullizzavano perché avevo i capelli rossi, perché ero italiano e non parlavo bene il tedesco. Ma tu accetti la sfida, non rispondi all'insulto con l'insulto. Oggi sono orgoglioso della FIFA e di questo Mondiale che sarà un bellissimo evento, il più bello che ci sia mai stato". ". Lo ha dichiarato il presidente Gianni Infantino durante la conferenza stampa indetta a Doha alla vigilia del match inaugurale dei Mondiali di Qatar 2022 tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador : "- prosegue Infantino -.".

"Gli stranieri in Qatar lavorano nella legalità"

"Sono venuto qui sei anni fa e ho iniziato a occuparmi dei problemi dei lavoratori, a partire dallo stanziamento delle compensazioni per gli incidenti sul lavoro. Il Qatar offre possibilità a centinaia di migliaia di immigrati e lo fa in maniera legale. L'Europa chiude le frontiere e crea stranieri illegali, ma dovrebbe fare come il Qatar, creare condizioni legali per i lavoratori stranieri. Chi è qui in Qatar, da lavoratore straniero, lo è in maniera legale e ha tutta l'assistenza, anche sanitaria. E tutti sono i benvenuti, di qualunque orientamento sessuale o religione siano".

"Niente lezioni dall'Europa"

"(Le persone omosessuali, ndr) saranno accolte senza discriminazioni, nonostante le leggi che criminalizzano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni dovremmo scusarci per i prossimi 3.000 anni, prima di dare lezioni morali agli altri. Queste lezioni morali sono solo ipocrisia".

Sul divieto di birre e alcolici negli stadi

"Personalmente penso che possiamo sopravvivere senza bere birra per tre ore. In Francia come Spagna o in Scozia".

