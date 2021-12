Gianni Infantino non ha alcuna intenzione di abbandonare il progetto del Nonostante il muro di UEFA e Conmebol, il presidente della FIFAnon ha alcuna intenzione di abbandonare il progetto del Mondiale ogni due anni . Nel corso della riunione on line con le Federazioni nazionali per la discussione progetto - 207 le Federazioni presenti sulle 210 aventi diritto - il numero uno della FIFA avrebbe rimarcato l'importanza dell'iniziativa soprattutto sotto il punto di vista economico.

"Si può fare"

Ad

Il Mondiale biennale è fattibile, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. Come ho detto alle Federazioni, ci prenderemo il tempo che servirà per arrivare a delle conclusioni. È importante analizzare e studiare. Ad ogni modo il prestigio di una competizione come il Mondiale non dipende dalla sua frequenza. Altrimenti tanto vale giocarlo ogni 40 anni. [Infantino alla riunione con tutte le Federazioni nazionali]

Mondiali Ceferin contro Infantino: "Mondiali ogni due anni? Non accadrà mai" 09/09/2021 A 17:15

Attendendoci ai dati, infatti, ridurre la cadenza dei Mondiali porterebbe ad incassare quasi 4 miliardi di euro in più nel corso dei quattro anni, 14 milioni extra per ciascuna Federazione e due milioni di posti di lavoro in più. Se poi, il discorso si dovesse ampliare anche alle competizioni continentali - Europei o Coppa America - le ulteriori risorse da ridistribuire sarebbero 5,8 miliardi di euro. Almeno stando allo studio presentato dalla FIFA commissionato a OpenEconomics

Olimpico dedicato a Paolo Rossi?

Spero che lo stadio di Roma venga intitolato a Paolo Rossi, se lo merita per tutto quello che ha fatto

Rossi incubo del Brasile: quando fu cacciato da un taxi

Mondiali Infantino: "Mondiali ogni 2 anni? Lo vuole l'88% delle Federazioni" 08/09/2021 A 19:12