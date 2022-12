L'uomo del momento in casa Inghilterra è senza ombra di dubbio Jude Bellingham . Giocatore moderno, bravissimo a interpretare le due fasi, assistman e con un buon feeling col gol, il centrocampista classe 2003 del Borussia Dortmund sta disputando un Mondiale straordinario , persino al di sopra delle aspettative: anche contro il Senegal ci ha pensato lui a spaccare la partita servendo l'assist per l'1-0 di Henderson e dando il la all'azione del raddoppio di Kane. Se è vero che il gioiellino cresciuto nel Birmingham City era indicato come uno dei talenti da seguire con maggiore attenzione in questi Campionati del mondo, è altrettanto vero che era quasi impensabile vederlo giocare con questa maturità e sicurezza. Più che un 19enne, Bellingham sembra un giocatore fatto e finito, nel pieno della sua carriera. E invece il suo percorso è solo all'inizio.

Una prima parte di stagione da urlo

È stata davvero felice, alla luce di quanto visto finora in Qatar, l'intuizione del Borussia Dortmund che due anni fa aveva investito circa 25 milioni di euro per acquistare Bellingham, strappandolo alla forte concorrenza di Manchester United e Bayern Monaco. Dopo due anni di rodaggio (se di rodaggio è lecito parlare per un giocatore così giovane), l'inglese è esploso definitivamente nella prima parte di questa stagione con 9 gol e 3 assist in 22 gare ufficiali con i gialloneri tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Il Mondiale in Qatar gli è servito, oltre che come ulteriore vetrina, anche per mettere a segno la sua prima rete in Nazionale firmando l'1-0 nel match d'esordio dell'Inghilterra vinto 6-2 contro l'Iran.

Jude Bellingham e Kalidou Koulibaly durante Inghilterra-Senegal - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Bellingham, una valutazione stellare

Fin qui i numeri del campo. Poi ci sono anche quelli del mercato, certamente meno "poetici" ma altrettanto emblematici. Un dato su tutti basta a spiegare la caratura di Bellingham: secondo Transfermarkt a settembre 2020, pochi mesi dopo il trasferimento al Borussia Dortmund, il suo valore era di 27 milioni, mentre oggi qualsiasi club interessato dovrebbe sborsarne almeno cento: ciò significa che il prezzo del cartellino di Bellingham è quintuplicato nell'arco di soli due anni. E considerato che l'Inghilterra è ancora in corsa per il titolo mondiale, c'è da scommettere che la valutazione del giocatore subirà un'altra impennata a Mondiali finiti. Non ci sarebbe da stupirsi, anzi.

