In tanti l'hanno definita una finale anticipata, un po' per il blasone delle due squadre, un po' per il valore dei giocatori in campo da Mbappé a Kane, da Giroud a Foden, da Griezmann a Foden: Inghilterra-Francia , in programma sabato 10 dicembre alle ore 20 all'Al Bayt Stadium di Al Khor, è un quarto di finale che promette spettacolo. Di fronte ci sono due Nazionali, quelle di Southgate e Deschamps, favorite d'obbligo per la conquista del titolo mondiale . Inghilterra e Francia si affrontano per la terza volta a un Campionato del mondo, la prima nella fase a eliminazione diretta: gli inglesi hanno vinto entrambi i precedenti (2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982). Abbiamo messo a confronto i protagonisti della sfida per capire quale può essere considerata la squadra favorita. Di seguito l'esito degli 11 duelli.

Pickford-Lloris X

I successi comodi di Inghilterra e Francia agli ottavi, rispettivamente contro Senegal e Polonia, non devono far passare in secondo piano le prestazioni dei due portieri, bravi ad abbassare la saracinesca quando il risultato era ancora sullo 0-0. Sembrano entrambi caldi, sul pezzo. Il duello finisce pari.

Walker-Koundé 1

Nulla di personale nei confronti dell'esterno francese, ma la nostra preferenza va al 32enne difensore del Manchester City, che si sta rivelando un giocatore affidabile e intelligente. Dopo avere saltato le prime due partite del girone contro Iran e Stati Uniti perché non al meglio, si è ripreso il posto da titolare e ha confermato di meritare la fiducia di Southgate.

Stones-Varane 2

Il difensore inglese non si è macchiato di errori grossolani, solo di qualche disattenzione qua e là. Il centrale di Deschamps, invece, ha confermato di essere un pilastro di questa Francia guidando la linea difensiva con personalità e spingendosi persino in avanti alla ricerca del gol. Questo duello parla francese.

Maguire-Upamecano X

Sfida sostanzialmente equilibrata: entrambi, nonostante qualche passaggio a vuoto per ora ininfluenti, hanno avuto un rendimento sufficiente nelle prime partite pur senza distinguersi particolarmente. Non che ce ne fosse particolarmente bisogno, vista la caratura delle avversarie incontrate finora. Adesso comincia il difficile.

Shaw-Theo Hernandez 2

Inutile girarci attorno: l'infortunio di Lucas Hernandez nei primi minuti del match contro l'Australia e l'ingresso di Theo al suo posto ha rappresentato la prima svolta per la Francia in questo Mondiale. Il terzino del Milan gioca a tutta fascia: spinge e difende. Shaw si è limitato - per ora - all'ordinaria amministrazione. Duello impari.

Henderson-Tchouameni 1

Sarà un caso, ma quando Tchouameni non ha giocato (contro la Tunisia) la Francia ha perso. E non può essere nemmeno un caso il dato secondo cui, da quando Henderson ha guadagnato i gradi da titolare, l'inghilterra ha segnato 6 gol senza prenderne nemmeno uno (contro Galles e Senegal). Premiamo il centrocampista del Liverpool: il gol dell'1-0 contro il Senegal ha avuto un peso enorme.

Rice-Rabiot 2

Sono entrambi considerati indispensabili nell'idea tattica di Soutghate e Deschamps. La nostra preferenza va allo juventino, che ha spaccato la partita con l'Australia mettendo a referto un gol e un assist: la sua presenza in campo garantisce equilibrio e aggiunge - come se non bastasse - un pizzico di imprevedibilità in più dalla trequarti in avanti.

Bellingham-Dembelé 1

Il gioiellino del Borussia Dortmund ha le movenze e la personalità di un veterano, segna, fa segnare i compagni ed è ovunque. Dembelé non sta affatto sfigurando, anzi, ma la bilancia non può che pendere dalla parte del centrocampista inglese, che non a caso alla vigilia del Mondiale era considerato uno dei talenti da seguire con particolare attenzione.

Saka-Griezmann X

Saka ha già segnato 3 gol nelle prime quattro partite di questo Mondiale e - seppure a fari spenti - si sta rivelando un'arma micidiale a disposizione di Southgate. Dall'altra parte abbiamo un Griezmann in stato di grazia: non ha ancora segnato, è vero, ma rappresenta uno dei punti di forza della Francia perché gioca da leader al servizio dei compagni. Bilancia in equilibrio.

Foden-Mbappé 2

Sfida da urlo. Foden si è presentato in Qatar in forma smagliante e ha dimostrato di essere il giocatore in grado di cambiare il volto di una partita tra gol, assist e giocate in profondità. Purtroppo per lui, ha di fronte il capocannoniere del Mondiale e la stella indiscussa della Francia: contro un Mbappé in queste condizioni il duello lo perderebbe davvero chiunque.

Kane-Giroud X

I centravanti di Inghilterra e Francia stanno giocando questo Mondiale da protagonisti, ma in modo diametralmente opposto. Kane, che si è sbloccato solo agli ottavi contro il Senegal, si sta rivelando un formidabile uomo assist nonché un ottimo regista offensivo. Giroud, invece, è già a quota 3 reti e sta confermando le due doti di bomber implacabile, di uomo dai gol pesanti. Segno X, ora la parola passa al campo.

