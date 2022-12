Mondiali di Qatar 2022 entrano nel vivo con la fase a eliminazione diretta: sabato 10 dicembre è in programma il quarto di finale da sogno tra Inghilterra e Francia, una grande classica del calcio europeo. Agli ottavi gli uomini di Deschamps hanno sconfitto 3-1 la Polonia, grazie alla doppietta di Mbappè e al gol di Giroud. L'Inghilterra ha invece regolato il Senegal 3-0, con i gol di Henderson, Kane e Saka. Scopriamo insieme tutte le informazioni sulla supersfida.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Bellingham d'oro: 2 anni fa valeva 30 milioni, ora ne servono almeno 100 UN GIORNO FA

Inghilterra-Francia, quando si gioca

Il match tra Inghilterra e Francia, valido per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, si disputerà sabato 10 dicembre alle 20, ora italiana.

Southgate: "Proteste? Niente pressione, concentrati sulle partite"

Inghilterra-Francia, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Ct. Southgate

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris ; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

Inghilterra-Francia, dove vederla in tv e live streaming

Inghilterra-Francia, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Inghilterra-Francia, le statistiche

E' la prima volta che le due nazionali si incontrano in una fase ad eliminazione diretta tra Mondiali ed Europei: finora si sono trovate contro cinque volte, tutte in una fase a gironi. Due volte nella Coppa del Mondo (1966 e 1982) e tre all'Europeo (1992, 2004 e 2012).

La Francia ha perso solo uno degli ultimi otto incontri con l'Inghilterra in tutte le competizioni (5V, 2N): sconfitta per 2-0 in un'amichevole nel novembre 2015. Questo sarà il primo match tra le due nazioni dal giugno 2017, quando Les Bleus vinsero 3-2 in amichevole.

Questa sarà la terza sfida tra Inghilterra e Francia ai Mondiali, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982, entrambe nella fase a gironi.

L'Inghilterra potrebbe vincere tre partite di fila ai Mondiali per la prima volta dal 1990, quando la terza gara arrivò nei quarti di finale. I Tre Leoni hanno vinto tre delle quattro partite ai Mondiali nel 2022 (1N), solo nel 1966 hanno registrato più successi in una singola edizione del torneo (cinque, quando vinsero il titolo).

La Francia è imbattuta nelle 13 partite in cui Kylian Mbappé ha giocato da titolare tra Mondiali ed Europei (10V, 3N), vincendo tutte le nove gare con lui dal primo minuto nella Coppa del Mondo. Il classe ‘98 ha preso parte a 12 gol in 13 presenze da titolare tra Mondiali ed Europei (9 reti e 3 assist).

L'Inghilterra ha segnato 12 gol in quattro partite di questo Mondiale e non ha mai fatto meglio in un singolo torneo tra Coppa del Mondo ed Europei: 12 reti anche nel Mondiale 2018. In più, nel 2022 l’Inghilterra ha mandato in gol ben otto giocatori diversi, record per i Tre Leoni in una singola edizione tra Mondiali ed Europei (autogol esclusi).

Harry Kane ha segnato 52 gol con l'Inghilterra, solo uno in meno rispetto al record assoluto di Wayne Rooney con i Tre Leoni (53). Di quelle 52 marcature, 11 sono state realizzate tra Mondiali (7) ed Europei (4), record per i Tre Leoni, davanti a Gary Lineker (10, tutte ai Mondiali).

Olivier Giroud ha realizzato tre gol con la Francia ai Mondiali 2022, solo Kylian Mbappé ha fatto meglio in questo torneo per Les Bleus (cinque). L'unico giocatore con almeno 36 anni a segnare più di tre reti in una singola della Coppa del Mondo è stato Roger Milla, con il Camerun nel 1990 (quattro gol all'età di 38 anni).

Hernandez: "Con Mbappé davanti è tutto più facile"

Mondiali Rapina a mano armata a casa di Sterling: ecco perché ha lasciato il Qatar IERI ALLE 22:51