Inghilterra-Senegal, match valido per gli ottavi di finale di Qatar 2022, è terminato sul punteggio di 3-0 , frutto delle reti di Henderson, Kane e Saka. Con questo risultato la nazionale di Southgate si qualifica ai quarti dove incontrerà la Francia campione del Mondo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

--- Le pagelle dell'Inghilterra ---

Jordan PICKFORD 6,5 - Parata miracolosa con la manona sul tiro a botta sicura di Dia: provvidenziale sullo 0-0

Kyle WALKER 6 - Si fa spesso saltare da Sarr in velocità in avvio, col passare dei minuti prende le misure. Ora è atteso dall'esame Mbappè

John STONES 6 - In coppia con Maguire rischia solo nella prima mezz'ora, poi inserisce il pilota automatico (dal 76' DIER S.V.)

Harry MAGUIRE 6 - Comanda con personalità la retroguardia dei Tre Leoni

Luke SHAW 6 - Si limita ai compiti difensivi eseguendoli egregiamente

Declan RICE 6 - Senza infamia e senza lode: non brilla ma neanche sfigura

Jude BELLINGHAM 7,5 - Il 19enne del Borussia Dortmund è il migliore, per distacco. Due gol dell'Inghilterra passano dai suoi piedi: nel primo assist al bacio palla a terra, nel secondo verticalizzazione di prima intenzione. Il calcio è semplice, e spettacolare, con lui in campo (dal 76' MOUNT S.V.)

Jordan HENDERSON 6,5 - Tap-in facile facile di interno sinistro: al posto giusto nel momento giusto. What else? (dall'82' PHILLIPS S.V.)

Phil FODEN 7 - L'assist di prima a Kane è un piccolo gioiello di tempismo, quello a Saka di precisione: serata speciale per il genietto di Guardiola (dal 65' RASHFORD 6 - Va vicinissimo al poker nel finale)

Harry KANE 6,5 - Segna il suo primo gol in questo mondiale: una liberazione

Bukayo SAKA 6,5 - Lo scavetto del 3-0 vale il terzo gol dopo la doppietta all'Iran: in stato di grazia (dal 65' GREALISH 6 - Entra a risultato già acquisito e fa poco per mettersi in mostra)

Ct. Gareth SOUTHGATE 7 - Deve rinunciare a Sterling a poche ore dal fischio d'inizio per motivi famigliari: cambiano gli addendi ma il risultato non cambia, anche perchè proprio il sostituto dell'esterno del Chelsea, Herderson, segna l'1-0, La sua Inghilterra soffre nella prima mezz'ora ma poi prende il sopravvento per manifesta superiorità, regalandosi la supersfida dei quarti contro la Francia.

--- Le pagelle del Senegal ---

Edouard MENDY 5,5 - Poteva fare qualcosa in più sul tiro di Henderson, sugli altri due gol incolpevole

Youssouf SABALY 5 - Fatica ad arginare le scorribande britanniche

Kalidou KOULIBALY 6 - Quando può ci mette una pezza, ma la difesa del Senegal fa acqua da tutte le parti: predica nel deserto

Abdou DIALLO 4,5 - In difficoltà dal punto di vista tecnico

Ismail JAKOBS 5 - In costante proiezione offensiva sulla corsia di sinistra, costringe Saka agli straordinari in difesa. Si perde, però, Henderson sull'1-0 e Saka sul 3-0 (dall'85' BALLO-TOURE S.V.)

Pathé CISS 5 - Parte bene, ma si perde alla distanza (dal 46' GUEYE 5 - Chi l'ha visto?)

Nampalys MENDY 5 - Come Ciss gioca con qualità per mezz'ora, poi si lascia sovrastare da Herderson & Co

Iliman NDIAYE 4,5 - Non difende e non fa gioca: inutile (dal 46' DIENG 5 - Cissè lo inserisce per creare densità in attacco: missione fallita)

Krepin DIATTA 5 - Bellingham e Foden fanno il bello e il cattivo tempo dalla sua parte (dal 46' SARR 5,5 - Il suo ingresso non cambia l'inerzia della partita)

Boulaye DIA 6 - Si rende pericoloso in un più di un'occasione negli ultimi 25 metri, ma la difesa e il portiere inglesi sono bravi a neutralizzare i suoi tiri e le sue incursioni. Nella ripresa si sposta a destra e sparisce (da 76' DIEDHIOU S.V.)

Ismaïla SARR 4,5 - Sbaglia un gol già fatto a due metri dalla porta: errore da matita rossa

Ct. Aliou CISSÉ 5 - Il suo Senegal non concretizza ben tre chance nitide nella prima mezz'ora e si squaglia letteralmente dopo il primo gol subito

