Capitolo chiuso! Nella mattinataera stato messo fuori rosa proprio prima della partita contro la, decisiva per evitare l'eliminazione dal Mondiale già dalla fase a gironi. Dopo il pazzo 3-3 contro i serbi , il tecnicoha spietato la motivazione per la quale Onana era finito out . Una decisione che poteva essere comunque contraddetta dallo stesso portiere in forza all'nel caso si fosse scusato col gruppo per il. A quanto pare, non ci sono stati ripensamenti da parte di Onana e, quindi, anche la Federcalcio camerunesedel portiere che lascerà il ritiro della Nazionale e lo stesso Qatar.