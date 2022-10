Vorrei che i Mondiali iniziassero adesso. Però bisogna continuare a giocare come si fa sempre, perché se uno tira indietro la gamba o pensa costantemente di potersi infortunare, poi la sua testa può giocare contro di lui". Con il morale alle stelle dopo avere ritrovato la via del gol prima in Champions League Saremo competitivi perché ci stiamo preparando nel modo migliore - dice l'attaccante dell'Inter a Tyc Sports - e perché abbiamo dimostrato le nostre qualità anche contro squadre europee. Però vedo favorite il Brasile e la Francia, che hanno giocatori molto forti. Noi vogliamo arrivare più avanti possibile". ". Con il morale alle stelle dopo avere ritrovato la via del gol prima in Champions League contro il Barcellona poi in campionato contro la Salernitana Lautaro Martinez non nasconde la voglia di essere protagonista con l'Argentina ai prossimi Campionati del mondo che inizieranno tra un mese esatto in Qatar: "- dice l'attaccante dell'Inter a Tyc Sports -".

Su Di Maria

"Gli ho inviato un messaggio quando saputo del suo problema fisico ed era calmo. Mi ha detto che si sarebbe ripreso rapidamente, penso ne avrà per circa 20 giorni. Spero che sia lui sia Paulo (Dybala, ndr) si riprendano a breve perché sono molto importanti per la nostra squadra".

Sul futuro

"Io di nuovo al Racing? Per me sarebbe un sogno tornare a giocare su quel campo, con quella gente. Ho grandi ricordi e loro mi vogliono bene. Oggi non posso dire quando, ma un giorno mi piacerebbe tornare".

