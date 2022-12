La disperazione di Romelu Lukaku al termine di Croazia-Belgio , partita che ha sancito l'eliminazione del Belgio dai Mondiali già alla fase a gironi, rimarrà una delle immagini più forti di Qatar 2022 . L'attaccante dell'Inter, entrato nella ripresa per provare a schiodare lo 0-0, ha fallito palle gol a ripetizione (un paio delle quali da non credere) e a fine partita non ha potuto fare altro che sfogare tutta la sua frustrazione uscendo dal campo tra le lacrime per un Mondiale finito nel peggiore dei modi. Ora, però, è arrivato il momento di reagire.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Secondo la Gazzetta dello Sport, subito dopo la fine di Croazia-Belgio Lukaku ha deciso di rinunciare alle vacanze e di tornare subito ad allenarsi con l'Inter: tra tre giorni al massimo sarà al lavoro ad Appiano Gentile, con l'obiettivo di tornare in breve tempo al top della condizione fisica evitando passi indietro. La sua avventura in Nazionale, nel frattempo, proseguirà: nonostante la cocente delusione, Big Rom non intende lasciare il Belgio. Anzi, vuole presentarsi da protagonista sia agli Europei 2024, sia ai Mondiali 2026.

Lukaku: "Faremo di tutto per vincere lo Scudetto"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58