Calcio

Iran - Ali Beiranvand non molla: si allena con la maschera per esserci con il Galles

MONDIALI 2022 - Il portiere dell'Iran, che ha preso una bruttissima botta in occasione del primo match dei suoi contro l'Inghilterra, prova a recuperare per la prossima partita: eccolo allenarsi con una maschera protettiva, vuole esserci in vista del match contro il Galles.

00:01:38, 14 minuti fa