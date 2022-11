C'era grande attesa per conoscere l'atteggiamento dei giocatori iraniani al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale del loro Paese. Ebbene, la risposta è prontamente arrivata prima del calcio d'inizio di Inghilterra-Iran, match di debutto della squadra di Queiroz ai Mondiali di Qatar 2022. Una risposta inequivocabile: tutti i giocatori, abbracciati e schierati al centro del campo, hanno ascoltato in silenzio l'inno senza cantarlo. Una reazione che, come prevedibile, non è passata inosservata e che viene all'unanimità considerata come un segno di plateale protesta nei confronti del regime iraniano , che nell'ultimo periodo si è reso protagonista di violente repressioni che hanno preso di mira, in particolare, le donne.