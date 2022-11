Prima vittoria in questo mondiale per gli Stati Uniti, tre punti decisivi per il passaggio agli ottavi. Gli USA battono l'Iran per 1-0 con la zampata di Pulisic nel primo tempo e grazie a questo successo passano il turno nel Gruppo B al secondo posto, dietro l'Inghilterra che in contemporanea ha annientato il Galles nel derby inglese . Partita non certo indimenticabile, con gli americani che spingono e passano nella prima frazione per poi amministrare nella ripresa. Asiatici che, dopo la bella prestazione di qualche giorno fa, non si ripetono e salutano il Qatar. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel match.

Asiatici che iniziano meglio il match con le buone giocate di Taremi e Azmoun, ma sono gli Stati Uniti a giocare complessivamente meglio nel primo tempo e meritatamente passano in vantaggio nel finale grazie al gol di Pulisic, servito al meglio dall'assist di Dest. Usa che trovano anche il raddoppio nel recuper della prima frazione con Weah, ma l'attaccante scatta in posizione irregolare su assist di McKennie.

Ad

McKennie esulta per il gol in Iran-USA - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Nella ripresa l'Iran, senza Azmoun sostituito, sembra non avere le armi per fare male agli avversari, che però badano per lo più a difendere il risultato che gli regalerebbe gli ottavi. Così senza grandi scossoni si arriva agli ultimi minuti: La banda di Queiroz si butta in avanti, ma il muro degli Usa tiene e passa agli ottavi.

Gli americani per la prima volta battono l'Iran nella loro storia nel momento più importante. Nel complesso partita solida del gruppo del CT Berhalter, che difendono con ordine e sono concreti in avanti. In tre partite gli USA hanno portato a casa due pareggi e una vittoria, per cui non sono ancora sconfitti e quindi meritatamente passano il turno. Malissimo invece l'Iran che saluta questi mondiale con solo la bella figura contro il Galles. Dopo l'eliminazion del Qatar, anche la seconda asiatica saluta il mondiale.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Tabellino

IRAN: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi (dal 45' Karimi), Ezatolahi, Nourollahi (dal 70' Torabi), Haji Safi (dal 70' Jalali), Gholizadeh (dal 78' Ansarifard), Taremi, Azmoun (dal 46' Ghoddos).

USA: Turner, Dest (dall'82' Zimmerman), Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie (dal 65' Acosta), Musah, Weah (dall'82' Moore), Pulisic (dal 46' Aaronson) , Sargent (dal 77' Wright).

GOL: Pulisic (U),

ASSIST: Dest (U),

AMMONITI: Adams (U), Jalali (I),

ESPULSI: Nessuno.

La cronaca in 4 momenti chiave

33' WEAH NON TROVA LA PORTA: Stati Uniti pericolosi con Tim Weah che servito dietro da Sargent spara alto da buona posizione col destro.

37' PULISIC PORTA IN VANTAGGIO GLI USA: Gran passaggio di McKennie in avanti per Dest che al volo di testa la mette in mezzo e Pulisic col destro appoggia in rete.

45'+5 RADDOPPIO DI WEAH, MA E' OFFSIDE: Palla avanti di McKennie per lo scatto di Weah che davanti al portiere con il bel tocco la mette dentro. Il guardalinee però alza la bandierina.

90+1 IRAN VICINO AL PAREGGIO: Punizione sulla tre quarti: palla in mezzo e colpo di testa di Pouraliganji. Di un soffio a lato.

Il momento social

Una battuta per stemperare gli animi

Il migliore

Sergiño DEST - Primo tempo assolutamente sontuoso, dove semina il panico in lungo e in largo sulla sua fascia e regala l'assist per il gol del vantaggio. Nel secondo tempo, come tutti i compagni, bada ad amministrare.

Il peggiore

Milad MOHAMMADI - Abbastanza disastroso. Dest gioca un pazzesco primo tempo e buona parte del merito è anche della pessima prestazione del giocatore avversario sulla sua corsia di competenza.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58