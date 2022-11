Gli Stati Uniti superano l'Iran 1-0 e si qualificano per gli ottavi di finale del mondiale 2022 del Qatar. La squadra di Berhalter quindi conquista la prima vittoria di questo torneo che vale il passaggio del turno e che li vedrà impegnati contro l'Olanda. Americani quindi che festeggiano il secondo posto nel Girone B dietro l'Inghilterra , Iran che invece fa troppo poco in questo match e giustamente è eliminato. Ma andiamo a vedere i voti dei protagonisti dell'incontro.

LE PAGELLE DELL'IRAN

Alireza BEIRANVAND 6 - In verita gli USA non lo impegnano più di tanto. Non può molto sul gol.

Ramin REZAEIAN 5,5 - Robinson non spinge molto sulla sua fascia, ma anche lui non riesce mai a rendersi pericoloso sulla sua corsia di competenza.

Morteza POURALIGANJI 6 - Bene al centro della difesa iraniana, sulla sua testa ha la palla gol per il passaggio del turno ma non trova la porta.

Majid HOSSEINI 6 - Anch'egli senza grosse sbavature al centro della retroguardia di Queiroz.

Milad MOHAMMADI 4,5 - Abbastanza disastroso. Dest gioca un pazzesco primo tempo e buona parte del merito è anche della pessima prestazione del giocatore avversario sulla sua corsia di competenza. (Dal 45' Ali KARIMI 5 - Poco meglio del compagno sostituito. Comunque assolutamente insufficiente).

Saeid EZATOLAHI 5 - Sovrastato dal centrocampo degli avversari. Non vede un pallone.

Ahmad NOOROLLAHI 5,5 - Male il suo operato. Fatica a collegare al meglio la mediana con la linea offensiva. (Dal 70' Mehdi TORABI 5,5 - Spirito combattivo al suo ingresso. Purtroppo non basta).

Ehsan HAJSAFI 5,5 - Dopo aver stupito il mondo nel precedente match contro il Galles, torna sulla terra e non riesce mai ad essere veramente utile alla causa. Anonimo match. (Dal 70' Abolfazl JALALI 6 - Entra con l'atteggiamento combattivo alla caccia del pareggio. Le prova tutte).

Ali GHOLIZADEH 6 - Qualche lampo, diverse giocate interessanti. Merita la sufficienza. (Dal 77' Karim ANSARIFARD S.V).

Sardar AZMOUN 6,5 - Il migliore insieme a Taremi nella prima frazione, uno dei pochi a farsi vedere nel disastro dell'Iran nel primo tempo. Viene però lasciato negli spogliatoi dopo il 45' (Dal 46' Saman GHODDOS 5 - Una sola occasione, poi poco nulla).

Mehdi TAREMI 6,5 - Sicuramente tra i migliori, l'ultimo ad arrendersi. Poco supportato però dai compagni.

Ct. Carlos QUEIROZ 5 - Aveva raddrizzato il mondiale dopo il disastro contro l'Inghilterra. Contro gli USA però ritorna all'inferno. Semplicemente i suoi fanno troppo poco per prendersi il pareggio e il punto decisivo per il passaggio del turno. E così meritatamente l'Iran è eliminato.

McKennie esulta per il gol di Pulisic durante Iran-USA - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

LE PAGELLE DEGLI STATI UNITI

Matthew TURNER 6 - Bravo e sicuro nelle uscite nella ripresa. Riesce sempre a spazzare il pericolo.

Sergiño DEST 7 - Primo tempo assolutamente sontuoso, dove semina il panico in lungo e in largo sulla sua fascia e regala l'assist per il gol del vantaggio. Nel secondo tempo, come tutti i compagni, bada ad amministrare. (Dall'81' Walker ZIMMERMAN S.V).

Cameron CARTER-VICKERS 6,5 - Nella ripresa assolutamente decisivo con alcune chiusure. Usa il fisico al meglio per fermare le incursioni avversarie.

Tim REAM 6,5 - Assieme al compagno di reparto forma una cerniera centrale importante. Sempre preciso e attento lungo il corso del match.

Antonee ROBINSON 6 - Impacciatissimo nel primo tempo, tra un controllo sbagliato e una palla persa banalmente. Bravo a resettare tutto e a disputare una buona ripresa.

Weston MCKENNIE 6,5 - Alcune giocate molto interessanti nel suo match, soprattutto i due lanci per i due gol (uno annullato) dei suoi compagni. Le azioni importanti partono sempre dai suoi piedi. (Dal 65' Kellyn ACOSTA 5 - Entra e prova a farsi notare, ma sbaglia ogni volta che tocca il pallone).

Tyler ADAMS 6,5 - E' l'uomo ovunque di Berhalter. Dove c'è bisogno di lui, eccolo comparire a dare una mano ai compagni. Prestazione maiuscola.

Yunus MUSAH 6 - Partita di difficile valutazione. Corre per quattro con grande grinta, però è poco incisivo sotto porta e nel finale, causa stanchezza, diventa un birillo saltato dagli avversari.

Timothy WEAH 6 - Sufficiente. Nel primo tempo alcuni movimenti e diverse giocate molto interessanti. Scompare un po' nella ripresa. (Dall'81' Shaquell MOORE S.V).

Josh SARGENT 6,5 - Ripaga la fiducia del suo allenatore con una prestazione di livello. Nella ripresa è bravissimo da solo a tenere impegnata la difesa avversaria. (Dal 77' Haji WRIGHT 5 - Poco concentrato, sfrutta come peggio non avrebbe potuto il colpoo del KO nel recupero).

Pulisic segna durante Iran-USA - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Christian PULISIC 7 - Dopo Dest il migliore degli USA e sicuramente il più decisivo. Sfortunato però a farsi male nel momento del gol e quindi deve abbandonare il match a fine primo tempo. (Dal 46' Branden AARONSON 5,5 - Dovrebbe tenere maggiormente palla in avanti, creando qualcosa di importante, ma non riesce nell'intento).

Ct. Gregg BERHALTER 6,5 - Gli americani per la prima volta nella loro storia battono l'Iran, nel momento più importante. Nel complesso partita solida del gruppo del CT Berhalter, ordinati dietro e concreti in avanti. In tre partite gli USA hanno portato a casa due pareggi e una vittoria, per cui non sono ancora sconfitti e quindi meritatamente passano il turno.

