I Mondiali 2022 di calcio in Qatar continuano a parlare "italiano", grazie anche a calciatori come Jean-Charles Castelletto, difensore del Camerun in gol nel secondo match del gruppo G contro la Serbia di Kostic e Vlahovic. Castelletto, classe 1995, nato in Francia e naturalizzato camerunense, è però di chiare origini italiane col papà friuliano emigrato in Francia, e da mamma camerunese, ha poi scelto di vestire la maglia dei Leoni Indomabili.

IMPORTANTE > Questa l'intervista e la sua storia che avevamo realizzato nel 2017, dopo la sua prima chiamata col Camerun, alle porte dei Mondiali 2018 dove pero i Leoni indomabili assenti però alla manifestazione in Russia.

Un friulano a Yaoundé

La grande vittoria a febbraio 2017 nella Coppa d'Africa, contro ogni pronostico dopo che le convocazioni del ct Hugo Broos erano stati snobbati dalle "stelle" (ben sette giocatori) della formazione tipo; la partecipazione alla Confederations Cup e l'implosione sul più bello della corsa alla Coppa del Mondo, di cui il Camerun era ormai divenuto presenza fissa. Ora, però, il tecnico belga, consapevole della prematura eliminazione, ha approfittato dell'ultimo match esterno al "Levy Mwanawasa Stadium" di Ndola, per provare forze fresche da inserire a un gruppo ormai stanco, logoro. Tra queste, il giovane Castelletto, che si racconta in esclusiva a Eurosport Italia:

Un'emozione unica. Mister Broos ha già detto che conterà su di me per la prossima Coppa d'Africa e questa fiducia mi riempie d'orgoglio. Ma, posto che sono nato e cresciuto in Francia (ha indossato praticamente tutte le maglie selezioni giovanili transalpine, ndr) io sono tanto camerunense, quanto italiano, come origini. Mia mamma è di Yaoundé, la capitale, mentre mio padre (Carlo, ndr) di Udine. Da ingegnere, si era trasferito a Lourdes per ragioni lavorative. Mi ha parlato a lungo del suo trasferimento dal Friuli alla Francia delle sue fatiche, del Paese che ha dovuto lasciare, del calcio. Ieri ho fatto il tifo per gli Azzurri, vederli uscire così è stato un dispiacere enorme, non riesco nemmeno a immaginare un Mondiale senza Italia.

Jean-Charles è un ragazzo d'oro. E' già papà, è un tipo responsabile, calmo, garbato, dai larghi orizzonti. Un esempio, in una parola. Con lui si possono intraprendere discorsi di ampio respiro, stuzzicandolo anche sulle esternazioni di dubbio gusto da parte, ad esempio, del tecnico della Ternana Sandro Pochesci, il quale ha preso di mira oriundi, calcio globalizzato, atteggiamenti non più tradizionalistici, che la nostra nazionale dovrebbe i qualche modo "riscoprire" per tornare grande. Pochesci, a parte, la generale idiosincrasia del nostro Paese alla società che cambia e si contamina di nuove culture, porta a riflettere di quanto siamo distanti anni luce, ancora oggi dagli esempi di Germania, Inghilterra e della stessa Francia:

Conosco la situazione. Se si continua con questa mentalità, difficilmente si può crescere. Ho scelto la cittadinanza del Camerun, nel calcio, ovviamente per giocare, ma in teoria avrei potuto scegliere, quella italiana di cui sono fiero allo stesso modo. E' vero, in Italia se sei mezzosangue oppure, come me, hai origini diverse per conto di mamma e papà, rispetto al paese di nascita, normalmente sei considerato uno straniero. In Francia non è così, sei considerato francese e stop. La rivoluzione che cercate dev'essere anzitutto culturale.

