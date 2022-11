Serbia di gol ne ha fatti Vlahovic, con il giocatore della Juventus che è rimasto in panchina dopo i Dragan Stojkovic ha spiegato il perché del mancato ingresso di Vlahovic, che ancora non ha recuperato dopo la pubalgia che gli aveva fatto saltare le ultime partite di campionato con la Juve. Ladi gol ne ha fatti 3 contro la Corea del Sud , ma non sono bastati per trovare i primi tre punti di questo Mondiale e, soprattutto, per rilanciare le proprie quotazioni per il passaggio agli ottavi . Ha stupito il mancato ingresso di, con il giocatore dellache è rimasto in panchina dopo i 24 minuti giocati contro il Brasile ( senza brillare ). Il ctha spiegato il perché del mancato ingresso di Vlahovic, che ancora non ha recuperato dopo lache gli aveva fatto saltare le ultime partite di campionato con la Juve.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Le parole del ct serbo

Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi. [Stojkovic dopo la gara con la Corea del Sud]

Situazione preoccupante sì. Anche per la Juventus... E soprattutto per la Serbia: è vero che c'è Mitrovic, ma ci si aspettava qualcosa di più da Vlahovic in questo Mondiale. Adesso manca solo la gara con la Svizzera per centrare la vittoria e sperare nel passaggio agli ottavi. Ma potrebbero anche non bastare i 3 punti contro gli elvetici...

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58