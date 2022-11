È grande festa Senegal! Al Khalifa International Stadium di Doha, la squadra africana batte per 2-1 l'Ecuador, lo supera nella classifica del Gruppo A e si qualifica agli ottavi di finale come nell'indimenticabile 2002, quando raggiunse i quarti. Gli eroi di giornata sono Pape Matar Sarr, il migliore in campo e a segno su rigore, e Kalidou Koulibaly, che realizza il suo primo gol in Nazionale nel momento decisivo. Ai sudamericani, troppo rinunciatari per un tempo, non basta l'effimero pareggio di Caicedo. In ombra Ener Valencia. La squadra di Cissé, che chiude il girone al secondo posto alle spalle dell'Olanda, attende la vincente del Gruppo B (quello dell'Inghilterra).

seguono aggiornamenti...

Ad

Mondiali Olanda-Ecuador 1-1, pagelle: caos Dumfries, Depay entra malissimo 25/11/2022 ALLE 18:27

Il tabellino

Ecuador-Senegal 1-2

Ecuador (4-3-3): Galíndez; Preciado (85' Porozo), Torres, Hincapié, Estupiñán; Franco (46' Sarmiento), Gruezo (46' Cifuentes), Caicedo; Plata, Estrada, Valencia. CT Alfaro

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; Ciss (75' N. Mendy), I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye (75' Dieng), Dia, I. Sarr. CT Cissé

Marcatori: 44' Sarr (R), 67' Caicedo, 70' Koulibaly

Ammoniti: I. Gueye

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Ancora Gakpo e Valencia: 1-1 tra Olanda ed Ecuador, Qatar fuori 25/11/2022 ALLE 15:49