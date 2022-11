La Budweiser insorge e mette nel mirino la FIFA. Dopo l'introduzione del divieto di vendere alcolici negli stadi che ospitano le partite dei Mondiali di Qatar 2022 e negli spazi adiacenti, il marchio statunitense di birre ha deciso di chiedere la restituzione di 50 milioni di euro come risarcimento danni. O meglio: vuole un forte sconto (di 50 milioni appunto) per il futuro contratto di sponsorizzazione sottoscritto con la Federcalcio mondiale in vista della prossima edizione dei Campionati del mondo che si disputeranno nel 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Qualora non fosse possibile giungere a un accordo, la Budweiser potrebbe intraprendere un'azione legale nei confronti dell'organizzazione presieduta da Gianni Infantino