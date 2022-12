Mbappé conduce la classifica per il momento, con Messi minaccioso con l'argentino che ne ha realizzati 4, portandosi a quota 10 reti in carriera ai Mondiali (è diventato il Giroud, Saka, Rashford e la sorpresa Gonçalo Ramos. Solo un gol, per ora, realizzato da Cristiano Ronaldo e Harry Kane. Siamo arrivati ai quarti di finale dei Mondiali e ad evolversi è anche la classifica cannonieri del torneo.conduce la classifica per il momento, con 5 gol realizzati in questa edizione in Qatar (ne aveva fatti 4 nel Mondiale precedente). Alle spalle del francese, però, c'è unminaccioso con l'argentino che ne ha realizzati 4, portandosi a quota 10 reti in carriera ai Mondiali (è diventato il miglior marcatore dell'Argentina nella storia del torneo). Poi ci sonoe la sorpresa. Solo un gol, per ora, realizzato da

L'ultimo a vincere la classifica marcatori è stato Harry Kane nel Mondiale di Russia 2018. I 6 gol dell'attaccante del Tottenham Hotspur non hanno permesso però all'Inghilterra di arrivare sul podio in quella edizione, con la Nazionale dei Tre Leoni battuta dal Belgio nella finalina 3°/4° posto. Resta però il risultato individuale per Kane che, dovesse vincere la classifica capocannonieri anche in Qatar, realizzerebbe un incredibile record. Mai nella storia dei Mondiali un giocatore ha vinto la classifica dei bomber per due edizioni consecutive.

La classifica marcatori dopo i quarti di finale

Giocatore Nazionale Gol Mbappé Francia 5 Messi Argentina 4 Giroud Francia 3 Saka Inghilterra 3 Rashford Inghilterra 3 Gonçalo Ramos Portogallo 3 Richarlison Brasile 3 Morata Spagna 3 Gakpo Olanda 3 Valencia Ecuador 3

Ormai c'è una sorta di maledizione. Chi vince la classifica marcartori non vince poi il Mondiale... Nel 2010 l'ultima accoppiata con David Villa che vinse il Mondiale con la Spagna e la classifica marcatori (con 5 gol) anche se in coabitazione con Sneijder, Forlan e Müller. L'ultimo a fare una vera doppietta è stato Ronaldo, il Fenomeno, con gli 8 gol segnati in Giappone e Corea del Sud 2002. Anno dell'ultimo Mondiale vinto dal Brasile.

