” soleva dire Gary Lineker ormai più di 20 anni fa in una delle sue citazioni più celebri. Qatar 2022 ha dimostrato che l'adagio non è poi così attuale vista l’eliminazione prematura della Mannschaft ai gironi ma forse c’è comunque margine per riadattare questa frase e renderla decisamente più veriteria e adatta alla contemporaneità dei tempi odierni. “”. Già perché per il secondo mondiale consecutivo, la Croazia ringrazia le prodezze dei propri portieri e fa festa vincendo la battaglia dagli 11 metri raggiungendo per i quarti di finale della Coppa del Mondo per la terza volta nella sua storia. Tutte e tre le volte che ciò è successo (a Francia ’98, Russia 2018 e Qatar 2022), i croati hanno sempre avuto la meglio dopo i penalty. Un caso più unico che raro e che conferma il feeling assoluto dagli undici metri della nazionale balcanica che in queste circostanze è mortifera per qualunque avversaria.