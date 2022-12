Si ferma qui il cammino di Antonio Mateu Lahoz ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar. La Fifa ha infatti sospeso dal torneo l’arbitro spagnolo, che aveva diretto tra mille polemiche il quarto di finale di tre giorni fa vinto dall’Argentina ai rigori sull’Olanda. A riportarlo l’agenzia argentina Telam.

Le numerose proteste dei giocatori in campo contro il direttore di gara iberico hanno portato la federazione internazionale ad analizzare il suo operato. In base alle statistiche della Fifa, Lahoz è l’arbitro con più cartellini gialli mostrati in una singola partita di questo Mondiale. Complessivamente ha ammonito ben 14 giocatori. Da registrare anche 48 falli fischiati, 30 per Leo Messi e compagni e 18 per gli Orange. Discutibile anche il suo atteggiamento e l’incapacità di gestire con autorevolezza le discussioni e le risse dei protagonisti di entrambe le squadre sul terreno di gioco.

Nel frattempo, la commissione disciplinare della Fifa ha aperto un fascicolo contro la Federcalcio argentina (Afa) per gli incidenti che hanno coinvolto i calciatori della squadra albiceleste durante il quarto di finale contro l’Olanda. Le indagini si prefiggono di accertare eventuali comportamenti scorretti e sanzionabili da parte di giocatori e dirigenti sudamericani.

