Calcio

La Germania contro la FIFA: "Fascia One Love, valutiamo un'azione legale"

MONDIALI 2022 - Bernd Neuendorf, presidente della Federcalcio tedesca, attacca la FIFA per il caso legato alla fascia One Love, vietata durante le partite in Qatar: "Volevamo una dichiarazione vincolante, anche scritta, che la fascia fosse vietata. Ci ricordiamo le parole di Gianni Infantino secondo cui tutti sono i benvenuti, ma questo per noi non è certamente un segnale di benvenuto".

00:00:56, 29 minuti fa