Croazia e Brasile (Michael Oliver (Inghilterra). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Education City Stadium di Al Rayyan. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA ), valido per il primo quarto di finale dei Mondiali, arbitrato dal signor(Inghilterra). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'di Al Rayyan.

La moviola di Croazia-Brasile

Minuto 25': CHIESTO UN ROSSO PER DANILO - Juranovic vola sulla fascia destra e arriva un intervento a gamba altissima di Danilo che travolge l'esterno della Croazia. Per sua fortuna non centra in pieno la faccia, ma in questi casi può essere punita anche 'solo' la pericolosità del gesto. Il sig. Oliver estrae solo il cartellino giallo e non mancano le proteste di tutta la panchina croata. Qui Danilo ha rischiato tantissimo il rosso diretto. Irrati, al VAR, non richiama Oliver.

Minuto 49': IL BRASILE CHIEDE IL RIGORE - Juranovic colpisce il pallone con il braccio in area di rigore. Il tocco c'è, ma il difensore della Croazia viene 'salvato' da una posizione di fuorigioco precedente di un attaccante del Brasile.

La squadra arbitrale

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra),

Assistenti: Burt e Gary Beswick,

Quarto ufficiale: Mustapha Ghorbal (Algeria),

VAR: Pol van Boekel (Paesi Bassi),

AVAR: Massimiliano Irrati (Italia),

