Nazionale dei Tre Leoni è stata battuta 2-1 dalla Francia nei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar e non vince una Coppa del Mondo dal Campionato del Mondo Continua la maledizione delle grandi competizioni internazionali per l’Inghilterra . Lanei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar e non vince una Coppa del Mondo dal Campionato del Mondo in casa nel 1966

Inevitabile la delusione sui principali quotidiani inglesi: il Sun titola “Harry's Pain“, con un gioco di parole sul cognome del capitano Harry Kane, autore dell’errore decisivo dal dischetto che poteva regalare il pareggio all’Inghilterra e che invece prova dolore.

Ad

Mondiali Portogallo, i motivi del flop: dal caso CR7 a Leao dimenticato 2 ORE FA

Il Daily Star apre con “It’s not coming home“, facendo riferimento allo slogan che aveva accompagnato la finale dell’Europeo dello scorso anno poi persa contro l’Italia.

Il Daily Mail titola con un “Passo e chiudo”, “over and out“, il Sunday Express apre con “È la fine del mondo”, “It’s end of the world“, mentre il Mirror parla di cuor di Leoni spezzati, “Lion hearts broken“. Il popolo inglese credeva ad un’impresa contro i campioni in carica della Francia, ma ancora qualcosa è mancato alla squadra di Southgate per arrivare alla gloria eterna.

Chi è Livakovic, il pararigori che ha eliminato il Brasile

Mondiali Inghilterra-Francia 1-2, pagelle: Kane da record ma disperato 12 ORE FA